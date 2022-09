Qué se hizo Tini en las uñas por el Día de la Primavera

stoessel dos.webp

“Temonnn”, fue la leyenda que acompañó a la reacción del futbolista en sus redes, junto a un corazón que denotaba el orgullo que tenía para con la cantante.

Aún así, los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar: “te gorriaron mano”, “tranka rodri que este al pais no vuelve nas”, “en la copa Rodri. Vos en la copa”, “qué onda Rodri si pinta bronca la re zapateamos al corte de pelela este”, “amigo no mires esto tenés que estar de 10 para el mundial”, “pensa en el mundial Rodri !! Cómo va ser eso la wanaca”.

Tini Stoessel.mp4 Tini Stoessel

La novia de Rodrigo de Paul, por su parte, escribió en el video de su adelanto:"Tal vez un último beso de eso que nos dábamos me haría bien".

Los fanáticos de Tini pasaron de la preocupación a la emoción al ver las primeras imágenes de la cantante con Tiago ya que nunca habían trabajado juntos y así se convierte en la primera vez que hace una colaboración con el cantante.

Mientras tanto, ella sigue enfocada en su gira por el país, a la vez que afronta la separación de sus papás. En Es por ahí contaron que la pareja que lleva 27 años de matrimonio puso punto final a su relación.

"Alejandro y Mariana ya no están juntos, están separados desde hace un tiempo largo. No conviven bajo el mismo techo. Se los vio juntos en los Premios Gardel, en los shows, pero ya no son pareja", confesó el periodista Guido Záffora.