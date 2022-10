Qué se podrá comprar con los nuevos "Ahora 30" y "Ahora 42"

La tasa será del 48%, unos 35 puntos debajo de lo que paga un plazo fijo pero la mitad de la tasa de los préstamos personales a 30 meses, que pueden superar el 100%. Se podrá comprar en grandes cadenas de venta de electrodomésticos (Fravega, Cetrogar, Musimundo, etc.), supermercados, y pequeños y medianos comercios nucleados en la CAME. No estarán incluidos los comercios que solo venden online.