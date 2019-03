"Que Sobisch me ensucie no se lo voy a permitir"

“Si el descargo es agraviante hacia mi persona, yo me voy a defender con la Justicia, porque ante los medios ya me defendí, y después conseguir trabajo y seguir laburando. No me queda otra. La gente que me conoce sabe que soy un laburante, pasé por 25 equipos durante 30 años. Que esta persona me ensucie, no se lo voy a permitir”, aseguró Murúa a LM Neuquén.