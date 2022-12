"¿Qué tiene que ver Quimey Neuquén con el narcotráfico?", el reclamo de neuquinos a Breaking Bad

“Mi padre como todo el mundo sabe es una figura ilustre de la provincia y también a nivel nacional, fue el creador entre muchas obras importantes de Quimey Neuquén, tema que musicalizó Don Marcelo Berbel. Fue maestro rural, locutor y tuvo una de las primeras agencias de publicidad, dejando una marca muy firme en los medios de comunicación, así como en el ámbito de la educación", dijo Aguilar a LMNeuquén.

tema breaking bad s05e10 Quimey Neuquen por Jose Larralde.mp4

"Nosotros nos enteramos que la canción, interpretada por José Larralde, había sido incluida en Breaking Bad sin saber nosotros cómo se había dado eso y sin que nos diera nadie mayor información. Mi padre falleció en el 2001. Marcelo Berbel y nosotros verdaderamente desconocíamos muchas cosas como, por ejemplo, la existencia de un contrato de edición que estaba en posesión de una editorial de nombre Lagos que al cerrar fue absorbida por la empresa Warner Chapell, que a su vez hace la sincronización con Sony Pictures para la utilización de la canción en la serie". agregó.

Aguilar contó que tal vez por desconocimiento o por no estar bien asesorados tardaron en saber cómo actuar. Sadaic no les respondió, ni informó sobre la situación y fue un abogado de Buenos Aires el que en 2019 los impulsó a llevar adelante las acciones.

"Nunca llegamos a ningún acuerdo en las mediaciones, ni tampoco se logró nada porque nunca hubo un acuerdo favorable de parte de las empresas que estuvieron involucradas, como así tampoco una intensión de reconocer nada, ni mucho menos proponernos alguna respuesta que fuera satisfactoria para nosotros. Hay que tener en cuenta además de que se trata de grandes empresas de importancia mundial que manejan muchísimo caudal de dinero y que siempre pusieron todo tipo de trabas a nuestro reclamo para desalentarnos", relató el hijo del compositor de Quimey Neuquén.

familia aguilar.jpg Los familiares de Milton Aguilar.

"Como las cosas no avanzaban, este año buscamos otro abogado que tenía el asesoramiento de otros especialistas en derechos de autor y conseguimos gestionar una serie de cuatro audiencias, llamando a conciliación no judicial a las productoras, pero tampoco se pudo arribar a ningún tipo de acuerdo", añadió.

"Lamentablemente se nos terminó cumpliendo el tiempo y entramos en un período de prescripción y aunque no lo podamos entender, las leyes terminan favoreciendo a las empresas y no a los artistas, compositores y autores para quienes no existe resguardo judicial, ni cuentan con nadie que los proteja de verdad. Sadaic (entidad que regula los derechos de autor y la reproducción de música) no nos dio ni respuestas, ni asesoramiento, mucho menos nos defiende. Ellos defienden su interés y somos nosotros los que tenemos que pagar abogados y poner dinero ante estas empresas descomunales”, concluyó Aguilar.

En su momento, los herederos de Milton Aguilar se enteraron de la inclusión del tema en la serie por llamados de amigos y familiares y por la revista Rolling Stones, que los contactó para hacerles una nota sobre la reversión del tema que había hecho Chancha Vía Circuito, nombre artístico del DJ Pedro Canale en su disco Río Arriba.

milton-aguilar (1).jpg Milton Aguilar, compositor de Quimey Neuquén.

Cómo sigue la situación

La próxima instancia judicial es el reclamo judicial por el daño moral causa a la obra. "El daño contractual, que es el incumplimiento de los contratos, prescribió por eso es que ya no podemos reclamar nada ni pedir soluciones al respecto. Es muy raro porque la canción se sigue usando, la serie se continúa transmitiendo y nosotros no podemos ni siquiera pedir que no se use más. A ellos no les importa quién fue Milton Aguilar, ni Marcelo Berbel, ni siquiera quien es José Larralde. Usaron la canción porque tienen el poder tanto económico y empresarial para decidir lo que les plazca, como efectivamente lo han hecho. Ni siquiera pudimos pedir que se incluya en los créditos de la serie los nombres de los autores de la canción, siendo una de las canciones oficiales de la provincia y con representación de trascendencia nacional", explicó Aguilar.

"Nosotros somos los dueños de Quimey Neuquén y no podemos reclamarle a la editorial que funcionaría como socia nuestra, pero que están a favor de las otras empresas y no del lado de los autores y de sus descendientes. Ahora esto no sólo no se cerró, tendremos que ir a un juicio que representa un gasto enorme de dinero que deben afrontar nuestras familias por el reclamo por el uso moral la canción que nos va a llevar años", agregó.

buried2 (1).jpg

El hijo del creador de la canción dijo que el DJ que realizó la reversión del tema también estuvo en contra de la familia. "Él hizo todas las cosas bien, pero nos tendría que haber pedido permiso, nunca pudimos entablar un acuerdo con él ni acceder al diálogo, más allá de algunos cruces en los que tuvimos muchas diferencias de opiniones siempre en términos legales", detalló.

"A nosotros nos tienen como que están mal las cosas que estamos haciendo, que es en definitiva reclamar lo que nos corresponde. Es muy triste porque no somos la única familia de intérpretes o autores que se deben encontrar en esta situación, de no tener respuestas de Sadaic, ni encontrar el apoyo legal para poder defendernos", dijo.

Finalmente Aguilas sostuvo que ellos tienen un contrato de edición firmado por su padre y Marcelo Berbel con la Editorial Lagos, que pueden rescindir de ningún modo, aunque quieren terminar con la sociedad. "Por ese contrato la editorial nos saca el 50% de todas las publicaciones y no podemos hacer nada. Más allá del reclamo económico, no queremos que pasen más la canción en el capítulo de Breaking Bad porque ese tema no tiene nada que ver con esa serie. No discutimos que sea una serie muy buena, ni que los actores son geniales, la discusión es ¿Qué tiene que ver el tema Quimey Neuquén con el narcotráfico, ni con la droga o el dinero obtenido mediante asesinatos o robos?, cuando la poesía habla en realidad del amor a la tierra, a la condición aborigen y a la nostalgia que sintió por Neuquén mi padre cuando estuvo viviendo en Buenos Aires. Con el agravante de que la escena en la que se escucha el tema, el protagonista está enterrando dinero en el territorio de un pueblo ancestral que fue exterminado, lo que lo convierte en algo más chocante aún”, concluyó.