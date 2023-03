¿Qué va a pasar con las tormentas eléctricas y el granizo en Neuquén?

La ola de calor parece no tener fin y muchos desean que llegue una buena tormenta con lluvia que ayude a refrescar un poco los días. Si bien en el cielo neuquino ya se pueden ver algunas nubes que entusiasman a más de uno, parece que va a haber que esperar.

"Estará inestable, pero no es seguro la tormenta acá. Tal vez llegue viento. Hay más probabilidad en el centro-oeste de Río Negro. Vamos a ver en las próximas horas cómo evolucionan las condiciones con el aire cálido el ingreso de aire frio de cordillera y donde se forma esa franja de tormenta que por ahora no está acá. No podemos prometer tormenta acá. Hay que esperar unas horas a ver cómo va todo. Si llega antes el viento del oeste es difícil que tengamos tormenta, y lo veo bastante cerca. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas", expresó el meteorólogo de la AIC, Fernando Frassetto, a LMNeuquén.