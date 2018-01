La Cooperativa de Servicios Públicos informó que sufrió un desperfecto como consecuencia de la caída de un rayo y adelantó que el problema estaba subsanado, pero esta mañana se informó desde varios barrios que siguen sin electricidad.

Anoche, alrededor de las 21, se produjo un gran apagón en gran parte de la ciudad. La Cooperativa indicó en un primer comunicado a través de su Facebook oficial que el inconveniente se debió a "la caída de un rayo en la línea Arroyito-Neuquén que afectó la línea 33 kv, dejando sin luz la ciudad de Plottier".

"Hace minutos logramos reestablecer parte de la ciudad, los sectores que faltan tendrán energía cuando desminuya la tormenta y el personal pueda hacer las maniobras de recolección", aseguró la Cooperativa en el comunicado.

Embed Siempre una excusa para que se corte la luz en Plottier sino es el lluvia es la viento y si no es ni la lluvia ni el viento es calor — Pollito (@joakinn_8) 22 de enero de 2018

Sin embargo esta mañana muchos vecinos de la localidad se quejaron a través de las redes sociales y de LU5 porque todavía están sin luz.

Los mensajes llegaron desde distintos sectores de Plottier, incluso cerca de las 8 de la mañana. "Tuve que tirar otra vez toda la comida de la heladera porque se me echó a perder. No quiero insultar, pero no se me ocurre otra cosa con esta Cooperativa de luz que tenemos", aseguró un oyente de la radio.

"Que no nos mientan. Si hubiera sido porque cayó un rayo se hubiera cortado en toda la ciudad, y anoche había varios sectores que tenían electricidad", dijo enojado otro de los vecinos afectados por el apagón.

Embed Se cortó la luz en Plottier. Fijar tuit — Mauricio Reina (@MaurooRey) 22 de enero de 2018

Embed Plottier, carguen los celulares que no se si la luz llega al 2do tiempo del partido. — Joaquin Motusich (@MotusichJ) 22 de enero de 2018

LEÉ MÁS

La cooperativa de Plottier se abrió de las quejas vecinales

En medio del infierno, hubo otro corte de luz en Plottier

Exigen a la cooperativa que se haga cargo de las pérdidas

Por una falla, Plottier está sin luz desde el mediodía