Sabemos que está trabajando en un nuevo plan de salud. ¿Qué puede adelantar?

El plan de salud tiene algo interesante que es cómo está estructurado, porque está relacionado con los diferentes grupos etarios y líneas estratégicas de trabajo. Luego desde dónde, que es desde los equipos de salud, un trabajo importante de mirar, todo lo relacionado con el talento humano, quiénes van a trabajar en el área de la salud, y por otro lado, qué es lo que se necesita para que esto se dé. Es decir, todo lo que es la infraestructura, el equipamiento para llevar adelante un plan de salud. Dividido en esos tres ejes, nosotros tenemos algunos proyectos estratégicos relacionados con esto y que se cruzan y nos permiten llevar un monitoreo de las acciones. Nuestra idea es que esos planes no queden en el discurso, sino que ese plan de salud quede en acciones concretas que podemos ir revisando con el resto de los profesionales del área. Por ejemplo, la lactancia materna, que forma parte de una estrategia destinada a mujeres y sus bebés y para lo que estamos trabajando en certificar a los establecimientos amigos de la lactancia.

Andrea-Peve-entrevista-página-12-2.jpg Sebastián Fariña Petersen

¿Se acostumbra a dar la teta en Neuquén?

Tenemos algunos indicadores. Nosotros el año pasado trabajamos en certificar a los centros de salud como amigos de la lactancia materna, antes teníamos uno solo. Y también recertificar el hospital Castro Rendón y el Bouquet Roldán, y certificar por primera vez el Heller. Tuvimos un trabajo intenso y muy importante porque mientras se logra la certificación, se hace un trabajo muy fuerte dentro del hospital, no solo con las áreas relacionadas con los bebés, como son ginecología y pediatría, sino con todos los trabajadores y trabajadoras de los establecimientos y también con la comunidad. Es algo muy fuerte, la gente se compromete mucho. Se hicieron capacitaciones masivas de hasta 600 personas, estuvo muy bueno. Y después hicimos un acto con todos los establecimientos, de hecho, desde Nación nos pidieron ahora que comentáramos cómo había sido nuestra experiencia.

¿Qué hace falta para obtener esa certificación?

Es la capacitación, la sensibilización. Y trabajar mucho con las empresas que venden las leches comerciales, porque eso está en contradicción con la lactancia. Y este año vamos a invitar a las clínicas para que también nos acompañen, porque tenemos clínicas que tienen muchos partos anuales y queremos que nos acompañen. Durante este año ya están conformándose otras capacitaciones para otras áreas porque nuestra idea es que en dos años todos los establecimientos de la provincia estén certificados como amigos de la lactancia.

Andrea-Peve-entrevista-página-12-3.jpg Sebastián Fariña Petersen

¿Al tomar este cargo le pidió al gobernador alguna necesidad de infraestructura?

Sí. Hay una fuerte inversión en hospitales, hay mucho equipamiento para comprar para los nuevos hospitales que se van a inaugurar, eso ya se venía trabajando. Nosotros ahora lo que vamos a empezar a revisar es el estado de todos los centros de salud, acompañando esta estrategia de atención-cuidado que tienen las personas, porque queremos poner en valor el primer nivel de atención, que son las postas sanitarias y los centros de salud. Vamos a trabajar fuertemente en esto y en la promoción de salud. Queremos promocionar la salud y la prevención, sin descuidar lo que ya sabemos que tenemos que hacer que es atender las enfermedades. Queremos estar más con la comunidad, hacer un trabajo más territorial.

¿Cuál es su relación con las demás ministras que hay en el gobierno?

Es muy buena, estamos empezando a trabajar, tenemos algunos proyectos en marcha. Tenemos algunas reuniones ya previstas para trabajar abuso sexual infantil y en diferentes áreas. Por ejemplo, próximamente vamos a tener el 28 de mayo, que es el día de la salud de la mujer, para el que vamos a trabajar en conjunto. Hay muchas cuestiones de ciudadanía, educación y, por qué no, en turismo, y también con la secretaria de niñez y juventud. Eso es algo que también nos pidió el gobernador, empezar a cruzar las acciones que venimos llevando adelante. Que no sean compartimentos estancos los ministerios, y por supuesto no será solo con las áreas dirigidas por mujeres, sino también con el resto de los ministros. Vamos a empezar a organizar y llevar adelante estrategias conjuntas en común, que eso también hace sinergia.

¿Finalmente, se concretó la semana pasada la reunión con los sindicatos del área salud?

Tuvimos una primera reunión con el subsecretario de Salud, Jorge Ninno, y con Siprosapune. Vamos a revisar algunos puntos. Va a seguir trabajando el subsecretario por el momento con los profesionales, y estamos en eso.