¿Querés adoptar un perrito o un gatito?: este domingo acercate a la Isla 132

La firma de la declaración jurada implica el compromiso del cuidado y la no violación de ningún tipo de ordenanza ni ley penal vinculado a maltrato animal, so pena de ser multado y perder la tenencia. También supone la aceptación de ser sujetos de seguimiento durante un año para evaluar si cumplen o no con cada uno de los compromisos asumidos y el bienestar del animal.