Quién encabeza la lista de candidatos a diputados de Libres que apoya a Rioseco

“El acuerdo con Libres es la expresión de ampliar el frente; de hacer un gran frente opositor con distintas ideas, desde distintos espacios y con distintos territorios, pero con el objetivo común de cambiar la matriz productiva de esta provincia rica llena de gente pobre”, destacó Rioseco.

conferencia rioseco libres del sur Libre sel Sur irá como colectora de Rioseco para sumar diputados y concejales en Neuquén. Sebastian Fariña Petersen

Libres del Sur y Rioseco sellaron una Alianza y también comenzaron a definir los primeros lugares de las listas, en un contexto donde la oposición al MPN aún tiene serias tensiones en los armados electorales, desde Juntos por el Cambio hasta el Partido Justicialista y el Frente de Todos.

“Nuestro espacio le suma experiencia, trabajo y territorialidad a Ramón”, dijo Lamarca y agregó que “hay dos modelos en la provincia para las próximas elecciones. Uno que tiene distintos candidatos pero que plantean más de lo mismo y otro que plantea una modificación de la matriz productiva, discutir la renta petrolera para que podamos acceder a los beneficios de estar parados sobre Vaca Muerta; y ese modelo lo encabeza Ramón”.

Tanto Rioseco como Lamarca destacaron “la gran tarea social que lleva adelante Gladys Aballay en Neuquén capital”.

Walter Erdozain, médico de Rincón de los Sauces y segundo en la lista de diputados de Libres aseguró que “soy un ciudadano común que trabaja todos los días en el hospital y creo que la única forma que tenemos de poder hacer algo es participando. Libres me convocó y pese a haber recibido propuestas de otros partidos siento que no me representan ni a mí ni a muchos vecinos que nos sentimos desamparados. En libres podemos expresar nuestras ideas con libertad y quiero seguir aprendiendo de ellos”.