Quién era la mujer asesinada por su expareja en Parque Industrial

Buena vecina, buena compañera de trabajo y una guerrera de la vida. Karen Noemí Ibarra tenía 31 años y cuatro hijos . La peleó por ellos para darles un hogar y una vida sin violencia. Pero su ex pareja Walter Orellana , truncó esa posibilidad. Cuando la víctima fue a ver a sus niños, el hombre la persiguió, apuñaló y golpeó con una llave inglesa y un martillo, ocasionándole gravísimas heridas de las que nunca pudo reponerse. Ya estaban separados hace un año y medio.

En la madrugada del viernes, Karen no pudo más con su vida y falleció mientras permanecía internada en el hospital Castro Rendón , desde el pasado 11 de noviembre. Era oriunda de Tartagal, Salta; pero vivía en el barrio Parque Industrial.

La familia de Karen rezaba por un milagro; y tras recibir la peor noticia volcó todo su dolor en las redes. A su vez la Provincia decretó un día de duelo en honor a su memoria, pero una de sus hermanas aclaró que más que duelo necesitan una casa para sus cuatro sobrinos, quienes deambulan desde hace seis meses de una casa a la otra.

"Andan de un lado para otro, están separados y extrañan su casa, el lugar donde alguna vez fueron felices ¿Dónde están los derechos del niño, dónde? ya estoy cansada que me tengan a las vueltas. Necesitamos urgente la casa para los nenes. Hagan honor de esta manera. Hace años que ella la viene peleando por un lugar digno donde puedan estar sus hijos y ella. Y ya no está porque por ir a ver a sus hijos me la mataron", expresó Meliza Aleman, en un dramático posteo que fue viral en las redes.

femicidio 08.JPG

De esta manera, interpeló al Gobierno y a la comunidad: "Que se haga viral #necesitamoslacasaparamissobrinos. No queremos un duelo provincial, queremos la casa para esos niños. Es un derecho. El duelo lo vamos hacer nosotros como familia".

El decreto salió el viernes en honor a la memoria de la víctima y para repudiar "este lamentable hecho de violencia que conmociona y duele a toda la ciudadanía de la Provincia del Neuquén”.

Fue firmado por el vicegobernador Marcos Koopmann y refrendado por la ministra de las Mujeres y de la Diversidad, María Eugenia Ferraresso.

femicidio 09.JPG

El hombre que la asesinó está detenido con prisión preventiva por femicidio. Ya había sido denunciado por ella en febrero de 2022 en una comisaría. "Llamá a la policía y vas a ver lo que te va a pasar", le dijo.

Estaban separados hace un año y medio, y el ataque que sufrió no era un hecho aislado. Aunque fue lo suficientemente brutal para que agonice casi seis meses. Una brutal puñalada en el pecho lesionó su pulmón; y luego fueron golpes y más golpes.

femicida Karen 01.JPG

Ella intentó escaparse de la muerte, pero él la persiguió y la alcanzó. Ya estaba herida y por la lluvia que arreciaba ese día había mucho barro acumulado en las calles. Cayó en un zanjón, y comenzó a golpearla con sus manos. No conforme con eso, regresó a la casa, donde vivían los cuatro hijos que tienen en común, se llevó una llave francesa y un martillo, y continuó golpeándola en su cabeza. Ella, en estado de inconsciencia, no pudo defenderse.

El 12 de noviembre lo acusaron de homicidio agravado por el vínculo, por alevosía y por haber mediado violencia de género, en grado de tentativa. Pero el viernes Karen falleció y la expectativa de pena que le cabe es la más alta del Código Penal.

Embed

La agresión se originó en la vivienda del sector El Trébol, detrás de la planta de gas de la empresa YPF en el Parque Industrial. Uno de sus hijos, que en ese momento tenía 11 años, intentó defenderla de la agresión y fue golpeado por su papá.

femicidio 07.JPG

"Karen Ibarra no murió, la asesinaron; y que hoy no esté más con nosotros, es producto de la violencia machista, del abandono de la justicia y de los gobiernos. Abrazamos a su familia, a sus 4 hijxs por este terrible momento", expresó la agrupación Mujeres MTD.

Amigos, vecinos, familiares y mujeres en lucha que condenan la violencia machista expresaron su dolor en las redes y reclamaron Justicia por ella y sus hijos.

Femicidio 02.JPG

femicidio 03.JPG

femicidio 06.JPG

El último posteo de ella...