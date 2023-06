Quién es el concejal que completó el bloque del MPN

Rey renunció el pasado 27 de abril y tenía mandato en el cuerpo deliberativo hasta el 10 de diciembre. “Como es de público conocimiento, estoy postulado para la Defensoría del Pueblo, no es una especulación, una manera ética de expresar que no voy a estar detrás de un cargo por el mismo cargo”, expresó el ex concejal del MPN, durante la sesión de renunciamiento.