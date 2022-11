Quién es el famoso que quiere conquistar a La Tora de Gran Hermano

La Tora de Gran Hermano en Instagram.jpg

Sucede que según comentó Lucila, quien había dejado su cuenta de Instagram en manos de una amiga, Chano la comenzó a seguir en esta red social pero no fue todo. Es que el cantante estuvo mirando sus fotos y en más de una oportunidad decidió dejar su like para marcar que le gusta ella.

Como si esto fuera poco, la ex participante de Gran Hermano se encargó de hablar y exponer qué es lo que le genera el cantante. “A Chano lo amo, soy muy fanática”, aseguró sobre lo mucho que lo admira.

“Mi mejor amiga me dijo ‘te empezó a seguir Chano’ y yo le dije ‘me muero, me vuelvo loca’, él me encanta”, confesó sobre su reacción al enterarse de que el ex cantante de Tan Biónica se encontraba entre las personas que comenzaron a seguirla desde su paso por la casa más famosa.

La-Tora-Gran-Hermano-Chano.jpg

Vale recordar que en Gran Hermano, Lucila expresó en varias oportunidades su deseo de encontrar pareja, ya que se encuentra soltera y con ganas de enamorarse.

Habrá que esperar para saber si la gran cantidad de likes que le dio Chano Charpentier a La Tora son suficientes para comenzar a entablar conversaciones que los lleven a tener un encuentro cara a cara.