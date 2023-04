Quién es el jugador que quiere renunciar a la Selección argentina

Sin embargo, al parecer hay algunos que ante no ser tan tenidos en cuenta prefieren optar por defender otros colores nacionales. Y si bien el coach argentino parece tener a sus jugadores bien definidos, quizás esto pueda llegar a ser un dolor de cabeza pensando en el futuro, por la imposibilidad de contar con algunos talentos argentinos para integrar la selección de cara al futuro, donde pronto arrancarán las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026.

CEZTK3G5542TLMCOFW7G43APTM.jpg Senesi es uno de los que hace tiempo no es tenido en cuenta por Lionel Scaloni

Scaloni ha dicho en varias oportunidades que nadie tiene su lugar asegurado en el combinado nacional, solamente Lionel Messi, siendo que el resto deberá ganarse su puesto. Pero, a pesar de eso, hay un jugador que ha sido tenido en cuenta en 2022, e incluso fue uno de los nombres posibles para ser uno de los convocados para el Mundial, y que ahora aparentemente tendría la posibilidad de defender otro escudo.

Se trata de Marcos Senesi, el defensor argentino quién en 2022 pasó al club Bournemouth de la Premier League para tener más visibilidad ante la el cuerpo técnico de la Selección argentina. Si bien Senesi debutó con la albiceleste en junio del 2022, en un partido amistoso ante Estonia, no volvió a tener noticias sobre una futura participación en el ámbito nacional.

Durante una entrevista para el medio DSports Radio, el futbolista explicó que "todo lo que hago lo pienso de cara al futuro. Siempre trabajo para estar en la Selección. Uno siempre espera representar a su país. Sé que si hago mi trabajo bien, la oportunidad va a llegar. No me imaginaba escuchando un himno que no sea de mi país, me siento orgulloso de representar a la Argentina".

Sin embargo, Senesi confesó que fue tentado por Roberto Mancini en una oportunidad para vestir la camiseta italiana: “cuando estaba en Holanda, el DT de Italia me dijo que quería contar conmigo. Tomé la decisión con el corazón y decidí jugar para mi país, que es donde quiero estar”.