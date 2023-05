Quién es el millonario automovilista con el que Karina Mazzocco fue mamá de Malek

Hace varios años que el amor se topó casi sin querer con Karina Mazzocco . Es que como quien no quiere la cosa se topó en su vida con Omar El Bacha , ex piloto de automovilismo, y se convirtió en el gran amor de su vida.

“A Omar lo conocí en el supermercado… ¡Aunque no lo puedas creer! Es más, te doy más detalles: lo crucé en la zona de verdulería (suelta una carcajada). Nos miramos y a mi me gustó pero, claro, seguí con mis compras y salí del supermercado”, mencionó la conductora sobre el primer encuentro con su actual pareja.

Karina Mazzocco.jpeg

“Cuando estaba por llegar al auto, cargada de bolsas, escucho que alguien me pregunta: ‘¿Necesitás que te ayude a cargar todo?’ Y era Omar”, reveló sobre cómo el automovilista demostró interés en ella casi de manera inmediata también.

“Acomodamos todo en el baúl, hablamos 5 minutos y me fui. La verdad es que estuve bastante antipática y medio que me arrepentí de eso mientras manejaba a mi casa”, confesó haciendo alusión al momento en el que ocurrió el flechazo para ambos, aunque ella intentó negarlo.

Sobre cómo logró continuar con el vínculo, contó: “Ese día me siguió con el auto, vió dónde vivía y me empezó a mandar flores y chocolates a casa. Yo le agradecía todo, muy amablemente, pero me hacía la linda y le aclaraba: ‘No pienso darte mi teléfono’”.

Karina Mazzocco-pareja.jpeg

“Ahora lo pienso y digo: ¡Que antigua fui! Pero bueno, por suerte, él insistió y tuvo una idea piola: un día me mandó una caja con dulces árabes y adentro había un celular y el único número agendado era el suyo. Ese fue el comienzo de todo”, recordó hace unos años en una entrevista.

Hoy en día, Omar El Bacha continúa vinculado al automovilismo en la Fórmula 3 y actualmente se encuentra asesorando a Agustín Canapino en lo que respecta a su participación en la F-1. Por supuesto que el amor con Karina Mazzocco continúa latente como aquel día en las góndolas de la verdulería.