Quién es el neuquino que la rompió toda con Airbag

"Quién toca la guitarra por acá, pero que toque de verdad", interpeló el cantante y guitarrista de Airbag, Patricio Sardelli, a la multitud que vibró en la cuarta noche de la Fiesta de la Confluencia. "El instinto me dice que hay muchos guitarristas por acá", manifestó la voz de la banda; y no se equivocó. Porque entre la gente estaba Mariano, un joven neuquino que subió al escenario mayor, y como dijeron muchas personas que lo escucharon, realmente "la descosió" cuando Patricio le dio su propia viola y le dijo al oído: "Improvisá y manejate".

"Fue una locura, no me lo esperaba para nada. Yo traje un cartel con la idea de que pasara pero no me esperaba para nada que pase de verdad. Varios me preguntaron si estaba preparado, pero no. EL cartel decía si podía tocar con ellos, y mis compañeros me levantaron para que me vea. Y pasó", contó el joven neuquino que la rompió.

Es fanático de la banda y hace muchos años que sigue su música. Sabía que en todos sus recitales suben a una persona del público a tocar. "Vine temprano y se dio. Era la oportunidad", expresó.

Confesó que había practicado por las dudas se le cumplía su deseo, pero cuando el vocalista de la banda le dijo "tocá" confesó que no se acordó de nada. "Empecé a improvisar, y al mirar a la gente no lo podía creer. No sabia ni que era real", agregó. Mariano es guitarrista, ahora solista, y hace música desde hace 10 años.

Tras el show de Airbag, muchos fans se volcaron a las redes para congelar ese momento y expresar la locura que habían vivido. Todos, en ese momento, quisieron ser Mariano, y las redes se llenaron de mensajes alusivos.

"Qué capo". "Tremendo". "Lo mejor de lo mejor". "Genio". "Muy bueno, Mariano la rompió". Los mensajes de la gente que se expresó en las redes destacó la performance que tuvo el joven neuquino y se lo agradeció. Algunos, hasta las lágrimas.