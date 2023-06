Quien es el polémico nuevo novio de Emily Lucius

El descubrimiento de este nuevo amor se dio de la mano de Estefi Berardi, quien en una foto encontró a la ex participante de El Hotel de los Famosos dándole un beso a un joven después de soplar las velas en su cumpleaños. Sin embargo, en un principio, no se supo nada más de él, ya que tenía sus redes sociales cerradas.

"No lo conozco, no será del medio”, fue la primera respuesta que dieron desde la cuenta especializada en el mundo del espectáculo, sin embargo, luego agregó: "Me dicen que es el sobrino de Macri. No lo menciona nada, pero encontré su Instagram y tiene el mismo apellido".

Emily Lucius nuevo novio 2.jpg

"No es muy usual pero puede ser, los Macri no lo siguen en redes", agregó la cuenta, dando así cuenta que si realmente se trata del sobrino del ex presidente de la nación, este no tendría buena relación con él, ya que no o siguen en las redes sociales. Es que según el diario Los Andes, sería Rodrigo el hijo de Sandra, la hermana fallecida de Mauricio Macri. Sin embargo, aún Emily Lucius confirmó la identidad de su nuevo novio.