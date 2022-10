Quién es la conductora que se sacó mal con el inspector de tránsito

"Me encontraba realizándole una infracción de tránsito a la señora, quien había estacionado su vehículo Ford Fiesta en un lugar no permitido siendo una rampa de discapacidad. Al momento de finalizar la multa, se negó a firmar y a recibir la multa. Se bajó del rodado y se acercó rápidamente, donde recibo dos golpes de puño acompañados de insultos, en la cabeza y en la cara", manifestó el inspector de Tránsito Municipal, de acuerdo a la denuncia judicial que realizó después de la agresión.

Según se pudo conocer, la mujer de remera y calza negra fue identificada como Pía Julieta Fernández. Es una vecina que reside en la Isla 119 de la localidad de Plottier ; y el infractor damnificado estaría en condiciones de reconocerla si la volviese a ver. Al momento de la agresión, y por lo que se ve en el video casero que realizó y viralizó un vecino de Neuquén , la conductora infractora se retiró en su auto con otro hombre que no participó de la agresión e ingresó al vehículo como acompañante.

Agresión inspector 05.jpg

Desde la Municipalidad no quisieron expedirse al respecto. El titular de la Subsecretaría de Medio Ambiente y Participación Ciudadana, Francisco "Pancho" Baggio, expresó a LMNeuquén que si bien están "molestos, ofendidos y preocupados" por la agresión que sufrió un inspector municipal en cumplimiento de su deber, y que por lo tanto no quisieron pasar por alto lo ocurrido, aclaró que unas disculpas de la señora pondría fin al conflicto.

"No queremos ser especialmente duros con esta persona, pero es una violencia testigo de las agresiones que sufren los inspectores día a día. No fuimos nosotros los que divulgamos el video. Simplemente no podemos dejar pasar esto", aclaró el funcionario municipal.

Mujer golpea a inspector.mp4

Valoró, además, que en medio de todo el inspector municipal haya tenido "una actuación impecable", en tanto "no la agrede ni confronta con la mujer. Cuando lo empieza a insultar, toma distancia y la persona lo sigue y le pega".

"Nos preocupa porque los inspectores se vayan con una carga negativa importante a su casa cuando terminan de trabajar. Y no le queremos sumar violencia", sostuvo Baggio.