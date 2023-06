Quién es la estrella colombiana que contrataría Riquelme para Boca

James Rodríguez y Alexis Sánchez son las cartas más importantes de Colombia y Chile. James Rodríguez sería refuerzo de Boca

"La propuesta era comprar los derechos del jugador, un contrato con una suma importante de dinero, que está muy cercana a la que se rumoreó le hizo Botafogo. La tarea era conseguir al jugador y hacerlo jugar en un gigante de Argentina, antes de llevarlo nuevamente al fútbol de España. El grupo de empresarios pone el billete y se lo entrega a Boca Juniors", agregó.

James, que no fue convocado para la próxima gira de Colombia por Asia, se encuentra poniéndose a punto por su cuenta luego de salir del Olympiacos de Grecia y quiere definir pronto su futuro para volver a formar parte del seleccionado dirigido por Néstor Lorenzo en las Eliminatorias Sudamericanas.

"Sería un contrato a tres años, la operación está montada. El gran esfuerzo lo hacen los empresarios, Boca no".

El técnico de Boca no lo pidió, de movida no está en la lista que puede estar manejando con el Consejo pensando en el próximo mercado de pases. Aunque esto no quiere decir que descarten así nomás a un jugador de semejante jerarquía si llegara a darse la posibilidad.

Por otra parte, lo extraño de la noticia que surgió en Colombia es la falta de comunicación con el propio James. “Me dice la fuente que no se han podido comunicar con él; incluso trataron de contactar a los tíos, pero no contestan. Si James pasa al teléfono, conversan y arreglan con el jugador