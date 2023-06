Quién es la ex Angelita que se gana la vida trabajando en una inmobiliaria

Angelita 1.jpg

“Hice un paseo un barco en Puerto Banús y conocí a un hombre argentino que es el dueño de una inmobiliaria en Marbella. Él hace mucho que vive acá y no sabía bien quién era yo hablando, le conté lo que me esta pasando, hace cuánto había llegado, que estaba buscando trabajo, que en algunos lugares me pedían plata para entrar, otros solo me daban comisión...”, contó Fernanda Iglesias.