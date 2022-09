¿Quién es la máscara?: bajo rating, cambios y polémica

"Incluso leí, creo que fue el Laucha, que apuntó que la Pececita era, inicialmente, Karina Jelinek y la cambiaron por Guillermina Valdés ¡Ya empezaron a hacer zafarrancho! O sea ¡No es manera de defender un formato!”, afirmó Marina Calabró sobre un cambio que podría ser realmente polémico ya que incluso están modificando a los famosos originales.

No es la primera vez que la periodista de Lanata sin Filtro arremete contra los programas de Telefe. Lo ha hecho con PH: Podamos Hablar cuando debutó y también con ¿Quién es la máscara? al criticar fuertemente el cuadro musical de Oreiro. “Que empezó con una coreo al estilo Susana Giménez en los noventa… Y la verdad es que ya lo hizo Susana, que es el gran ícono, no sé si sumó algo y a mí me la recordó demasiado. No le quiero llenar la cabeza a Giménez, pero si yo fuera ella, ¡pondría el grito en el cielo con lo qué pasó!”, reflexionó.