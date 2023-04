Quién es la neuquina que interpreta a Shakira y sacó un temón 24/7 en las redes

La Valenti es Valentina Soria , una artista multidisciplinaria que se abre paso con su talento en las redes. Joven, de 26 años, y criada en Neuquén. Egresada del colegio Don Bosco, desde los 9 y hasta los 17 estudió distintas disciplinas artísticas. Luego se fue a Buenos Aires. Casi termina la carrera de teatro y es ahí donde la música se impone sobre todas las cosas y comienza a desandar un camino de ida. "Y si, no me veo haciendo otra cosa", confiesa.

"Las posibilidades son infinitas. No me quedo solo con la música. Tampoco me defino ni hago solo un genero. Puedo hacer un show con toda la banda o un acústico sola con una guitarra. Me puedo acomodar al contexto y a las circunstancias", expresó Valentina.

En su último álbum se vislumbra con más fuerza un abanico de estilos como hip hop, rap, pop, rock y arambi, a su vez nacidos de lo que llama la música de raíz: el folclore. Tal vez un poco más también en su tema reciente 24/7. De forma inicial, iba a hacer un cover del tema "No" de Shakira, pero luego la canción encontró su propio sonido y color.

"Compuse mi propia canción para unirme al estribillo que dice 'no se puede vivir con tanto veneno...'. Y en el medio quedó un verso largo que es una carta de despedida. Quedó una estructura poco usual que te dan ganas de volver a escuchar", reflexionó.

24/7 es una canción que habla del amor. Muy referencial para Valenti, como todo su disco. Es que la música fue/es su refugio, más aún cuando libró la peor batalla de todas: sobreponerse a una enfermedad cancerígena solapada con un tiempo muy duro para todos, la pandemia de Covid 19.

Pues bien, ella pudo. A fines de 2022 llegó su primer álbum, y se llama R-CHOP como el tratamiento que recibió en Neuquén para superar el linfoma Hodgkin. "Un proceso de enfermedad y sanación", sintetizó.

Se lo descubrieron a tiempo, pero avanzado, cuando tras haber sido operada, esa bolita que le había salido en la ingle manifestó su enfermedad. "En su momento fue morirme. Después sos una persona distintas todos los días cuando recibís un tratamiento tan fuerte", reveló.

De esta manera, ese golpe que le dio la vida fue una oportunidad para escribir un libro y muchas canciones que componen su álbum. Luego fue la grabación en vivo de ese disco y el documental de R-CHOP, el cual consta de varios capítulos de un minuto. Se pueden ver a través de su Instagram @soylavalenti. Y una película que refleja el tratamiento de una forma abstracta.

En todo ese proceso de sanación, confesó que "la música fue mi salvavida, el norte, la salida del pozo".

Ahora se encuentra estable. Se podría decir que está bien. "No hay rastros de nada", contó. Pero todavía falta un tiempo para que le den el alta. Mientras tanto, sigue avanzando como una luz en las redes, donde elije brillar y mostrar lo que hace.

Tras su gira de verano por distintos puntos del país, entre ellos la Fiesta de la Confluencia en febrero, llega a Niceto el 4 de Mayo para presentar su primer disco R - CHOP, en Buenos Aires. Su próxima apuesta fuerte. "A Neuquén me encantaría volver", concluyó.

"Por ahora mi música es muy autorreferencial". La Valenti, artista multidisciplinaria.

