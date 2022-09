Quién es la novia oculta de Iván de Pineda y hace cuánto están juntos

Ivan de Pineda novia 1.jpg

Tanto es así, que hasta su cuenta de Instagram es privada, por lo que solo las personas que ella acepta pueden ver su contenido. ¿Pero quién es Luz Barrantes?, primero hay que mencionar a su hermano, Martín Barrantes. Nombre importante en el mundo del polo nacional y conocido por ser el primer esposo de Pampita.

Según parece, Iván y Luz se conocieron a los 12 años, cuando eran pequeños y por amigos en común. Y aunque al principio solo eran amigos, con el paso de los años los sentimientos cambiaron. El noviazgo llegó cuando el conductor tuvo que irse a vivir a Nueva York, para trabajar como modelo, como forma de fortalecer esa relación a distancia que estaban por iniciar.

Así fue creciendo su amor, a pesar de que durante meses no se veían. Fue ya cuando se asentó en la Argentina totalmente, hace 3 años, que la pareja decidió dar el paso y mudarse juntos. La pregunta será si ahora irán en búsqueda de un hijo, algo que el conductor no había descartado previamente.

“Sí, no soy de esas personas que digo que no. No me cierro, al contrario. Pero sí me acomodo al tiempo y espacio de lo que me toca atravesar en determinados momentos. Entonces trato de hacer las cosas bien y pensar en ese tiempo y espacio. Pero no, no descarto”, contó una vez. Habrá que esperar para ver si es así o no.