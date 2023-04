Quién es la nueva novia de Andrés Calamaro de 35 años y hace cuanto están juntos

“Fue como un reseteo”, aseguró sobre la llegada de Natalí después de un año en el que, según reveló, se sintió solo, sin amor y sin amigos que quisieran visitarlo, además de sufrir una “pequeña parálisis maxilofacial” que aún lo aqueja. “Pasaron esas molestias y vendrán otras, pero el amor me hizo bien”, declaró.

La mujer en cuestión es ex modelo y actualmente se dedica al rubro inmobiliario. Natalí es oriunda de Córdoba y actualmente vive en la Ciudad de Buenos Aires. Tiene 3 hijas quienes se llaman Julia, Isi y Helena. Y además está separada hace 4 años.

Hace varios meses está de novia junto al reconocido cantante y se muestran muy enamorados. Natalí subió una foto junto a él y agregó: "Love is in the air" (El amor está en el aire).

Andrés Calamaro se mostró por primera vez en público con su nueva novia cuando ambos asistieron a una gala en el Teatro Colón y se vieron super cariñosos entre ellos. El cantante acompañó a su pareja a un evento especial de la empresa para la cual trabaja ella y esto fue a fines del 2022.