Quién fue el histórico protagonista de Intrusos que decidió irse del programa

Uno de los programas más emblemáticos del mundo de la farándula y el espectáculo argentino es sin lugar a dudas Intrusos , el ya icónico ciclo de América que por muchos años estuvo bajo la conducción de Jorge Rial , y que fue uno de los shows con mayores polémicas de la televisión nacional. Ahora, con un equipo renovado, bajo la conducción de Florencia de la V , sufrirá una baja sensible.

6Z2BVIYVARDD3DQSTMIPXYR4BY.jpg Héctor Rossi en su despedida de Intrusos

“Empiezo mi cuenta regresiva nuevamente en @americatv. Con alegría por tener en lo personal, la certeza de la misión cumplida al haber vuelto y con la mirada hacia adelante, en estos días me despediré nuevamente de Intrusos. (Ya no digo para siempre porque comprobé que eso no existe y menos en este laburo)”, agregó.

Luego, explicó por qué decidió dar un paso al costado en el ciclo conducido por Florencia de la V: “Con los cambios de horarios ya se me dificulta muchísimo cumplir al 100 y no quiero fallarme, ni fallarles a mis compañer@s y menos a ustedes”.

“Seguiré enfocado en #LaNocheParanormal en @popradio1015 (con cambios copados que tienen que ver con ir de Domingo a Jueves de 21 a 0 en breve) y con la #Trasnoche26 que me llena de satisfacción y me enseña día a día. Además se vienen los cursos, el libro, más contenidos del #ManoaMano para YouTube y un viaje postergado hace mucho. En estos días subiré un video para contarles todo con mas detalles. ¡Vamos por más!”, completó.