Quién fue la "famosa" que intentó hackear a Ángel de Brito

El periodista de farándula y espectáculos relató la situación y dijo: “Me quisieron hackear hace un ratito. Me querían sacar guita y era una supuesta famosa que me escribía pidiéndome dinero. Me empezó a hablar y era una persona que me decía ‘agendá mi nuevo número’. Me pidió guita y ahí la bloquée”

“La limpié porque dije ‘esta persona no me va a pedir plata. Me quiso hackear una supuesta Nacha Guevara. Me escribe y me pone ‘Angelito’. Eso me extraño, que Nacha me diga así me parecía mucho cariño. Pensé que por ahí por el Año Nuevo cambió sus formas”, agregó Ángel respecto al intento de estafa virtual.

De Brito LAM estafa Ángel de Brito contó en vivo su experiencia de intento de estafa

Además, contó: “Le hackearon el teléfono a Nacha y ahí está el problema. Nacha me llama directamente, no es de dar tanta vuelta”.

En cuanto al pedido para sacarle dinero fue: “Ángel, necesito pagar unas cosas por transferencia y mi cuenta bancaria no me deja transferir. ¿Vos no podrás hacerme el pago y yo ni bien pueda transferirte te lo devuelvo a vos? Ahí dije ‘chau, no es Nacha de ninguna manera’. Piensan que somos pelotud…”.

Por su parte, la exjurado del Bailando le advirtió a la gente mediante su cuenta de Instagram: “¡Atención! Me hackearon el teléfono. No atiendan llamados del Ministerio de Salud por vacunas. Y mis contactos, ¡atentos a mensajes que reciban desde mi cuenta y desde mi nombre! Además, están pidiendo transferencias desde mi número. Estén atentos a no acceder a esos mensajes”.