Quién será el reemplazo de Guillermo Andino en América TV tras su despido

También aclaró en dicha nota: "Me voy a tomar un tiempo para dedicarme a los emprendimientos que tengo por fuera de la tele". Recordemos que Andino está presente en los medios desde que tenía 18 años. Salvo algún que otro bache muy breve, hizo del trabajo su propia vida hasta que decidió que debía parar este año.

El conductor llega a la emisora el 2 de enero con 'Epa verano', que irá de 11 a 13.30 y según dicen, estará acompañado por Eliana Guercio, lo que significará el regreso de la modelo a los medios argentinos.

Por su parte, Marina Calabró hizo un fuerte descargo sobre el caso. En primer lugar, la panelista de Lanata sin filtro aclaró que conversó con Guillermo, quien trabajó en el canal durante dos décadas, y que aún no sabe qué hará en 2023.

“Me dijo que todavía no tiene resuelto qué es lo que va a hacer el año que viene, pero hace treinta y seis años que trabaja de manera ininterrumpid”, arrancó diciendo.

“Quiere tomarse un tiempito para viajar con su esposa, ahora que las chicas están más grandes. Me consta que tiene propuesta para la televisión, pero todavía no hay definiciones “, contó, contundente.

“Me parece que es una gran pérdida para América, es un canal en el que no abundan las figuras. Les queda Ángel de Brito, pero es de Mandarina. Con todo el cariño que les tengo me parece que no debieron dejarlo ir“, dijo contundente.

“¿Cómo se les va a ir Andino? ¡Ustedes no entendieron lo que es esta industria! A los totems se los respeta, venera y recontrata. Igual habrá mejores destinos para Guillermo”, cerró la panelista.