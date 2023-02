Quiénes fueron los invitados que se sentaron en la mesa principal del cumpleaños de Mirtha Legrand

En la previa, Ramiro Arzuaga había contado los detalles de la organización del evento. “Este es el sexto consecutivo que vengo organizando, preparando y celebrándole. Estuve en mi casa ensayando para ver cómo voy a preparar todo. Los manteles van a ser crudos, las flores van a ser unas rosas importadas de Colombia”, reveló.

“Este año me pidió que estén cómodos, me mostró los colores pasteles que quería, me mostró los vestidos que no puedo contar nada de eso, yo siempre me guío para que esté sentada y la mesa haga juego con ella también”, agregó.

El menú escogido contó con macarrón de blue cheese y avellanas, spring roll de vegetales asados con salsa ponzu, tomates reliquias y ricota de almendras sobre flat de semillas, gírgolas crocantes con mouse de palta, hand rolls de chernia curada y mostaza casera de críticos.