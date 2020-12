¿Quiénes reciben el IFE de fin de año?

Pese a ello esta ayuda no llegará a todos los que cobraban el IFE, sino que irá destinado únicamente a los beneficiarios del plan " Potenciar Trabajo " , uno de los programas más recientes que lanzó el organismo conducido por María Fernanda Raverta.

El Plan Potenciar Trabajo incluye a personas entre 18 y 65 años que están en los "Hacemos Futuro", "Proyectos Productivos Comunitarios" y "Salario Social Complementario". El plan potenciar trabajo tiene a 700.000 personas inscritas y, por el momento no está aceptando más beneficiarios.

"Las 700.000 personas que forman parte del Potenciar Trabajo y cobran la mitad del salario mínimo, con cuatro horas de trabajo como contraprestación, van a cobrar un bono a fin de año en un contexto tan difícil", dijo Arroyo en una entrevista recién a Futurock.

Si estás entre los beneficiados con el cobro del IFE en diciembre acá tenés algunos de los requesitos con los que debes contar

¿Cuáles son los requisitos para cobrar el IFE?

Además de estar inscrito en el plan "Potenciar Trabajo"

- Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años.

- Que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de: un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado, ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos, una prestación de desempleo, jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.