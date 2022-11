¿Quiénes son los ladrones nocturnos de Mari Menuco?

Precisamente, a las 3:34 de la madrugada del viernes, las cámaras captaron a dos personas, quienes habrían pernoctado en el barrio, pese a que eso no se permite por el estatuto interno. Es que, los albañiles y pintores no pueden quedare más allá de las 18 horas y deben abandonar el Club de Caza y Pesca Mari Menuco para regresar al día siguiente con sus tareas. La única excepción es si el dueño de la vivienda también se queda a dormir en la vivienda, pero no fue el caso.