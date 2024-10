Quiénes son los panelistas que se odian según Adrián Pallares

Adrian-Pallares-portada.jpg

Cabe destacar que quien se destacaba mucho en el panel de "El Run Run” era Estelita Muñoz, la ex de Luis Ventura. Sin embargo, ella tomó la decisión, por el momento, de no estar más en televisión, aunque sí hace vivos de Instagram, con la ayuda de su hijo Facundo, en donde prepara distintas recetas de cocina y también responde distintas preguntas que le gente le hace sobre el mundo del espectáculo.

La bronca de Adrián Pallares contra Flor Jazmín Peña, la novia de Nico Occhiato

Flor Jazmín Peña blanqueó su romance con Nico Occhiato, hace poco más de dos meses, y desde entonces, se convirtió en el centro de las críticas por su noviazgo con el conductor. Luego de que la bailarina hiciera un descargo letal, Adrián Pallares la fulminó por no aguantar todo lo que dicen.

“Ya está, no me importa nada ¿Sabés qué? Me chupa un huevo… Me tienen los dos al plato. No importa lo que hagas, lo que digas, se va a hablar igual y se va a hablar de lo que no se sabe ¡Cancelame! ¿Pensás que soy una hija de puta? Te doy el gusto”, comenzó diciendo, furiosa en Nadie Dice Nada por Luzu TV.

Embed - ¡HARTA! Flor Jazmín Peña, furiosa porque la catalogan sólo como la novia de Nico Occhiato

“Pensá lo que quieras. Laburar desde los dieciséis años y que ahora todo lo que tenga o haga sea porque salgo con Occhiato. ¡Un nivel de machismo! Porque esa es la realidad. Porque si fuese al revés, nadie te plantearía que el lugar que tenés, el espacio con el que contás o toda tu independencia, depende de… Es así porque soy mujer. Hay que leer a cada pelotudo”, cerró Flor, indignadísima con todo lo que se dice sobre ella desde que está con el conductor.

En Socios del Espectáculo, trataron el tema de las críticas que recibió Flor Jazmín Peña y fue letal con la influencer. “La maltrataron en las redes… y bueno, pero es raro enojarte con las redes porque es el lugar donde están. Y me llama la atención que recién se dé cuenta que esto está lleno de un montón de cosas buenas y un montón de cosas malas”, expresó, lapidario con la bailarina.

“Me extraña que sea tan sensible con un público que ella maneja y que ella también salió del streaming… ¿Qué le importa lo que dicen? ¿Por qué le afecta? Ella les da poder nombrándolos y poniéndose tan nerviosa. No le tiene que dar pelota. Igual me da pena”, se sumó Paula Varela, más comprensiva con la difícil situación que pasa la conductora por culpa de los haters.