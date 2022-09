Quiénes son los políticos neuquinos con más seguidores en Instagram

El político más popular en la plataforma es el gobernador Omar Gutiérrez, que ya acumula más de 18.500 seguidores y mucha actividad en sus historias y publicaciones. El mandatario realizó más de 1600 posteos desde que abrió su perfil y solo sigue a 29 personas, en su mayoría políticos o instituciones gubernamentales.

En segundo lugar, se encuentra Rolando Figueroa, con 11.800 seguidores. El ex vicegobernador, actual diputado nacional y candidato a gobernador, tuvo un impulso en su popularidad tras ganar las elecciones internas de 2021 en el MPN. Su postulación para 2023 todavía no tiene confirmado el espacio político en el que se hará efectiva.

El tercero en popularidad es el intendente de Neuquén, Mariano Gaido, un activo usuario de Instagram, que ya cuenta con más de 11.100 seguidores. Uno de sus aliados en esta red social es el actual vicegobernador de la provincia y precandidato a gobernador por la Lista Azul del MPN, Marcos Koopmann, que ya lanzó su campaña y quien, con 7430 adeptos, es el quinto en este ranking provincial.

En el cuarto puesto se encuentra el diputado nacional por Juntos por el Cambio Francisco Sánchez, con 8646 fieles. Sexto aparece ex secretario de Energía y referente del Frente de Todos, Darío Martínez, con 7158, seguido por el referente del Partido de los Trabajadores Socialistas, Raúl Godoy, con 7128 seguidores, la ex directora del SIEN, Luciana Ortiz Luna, con 4952, y la ministra de Mujeres y Diversidad, María Eugenia Ferraresso, con 4003. El top ten lo completa: el ex gobernador Jorge Sobisch con 3751 seguidores.

Luego aparecen Tanya Bertoldi, diputada nacional de Frente de Todos, con 3232 seguidores en Instagram; Pablo Cervi, diputado nacional de Juntos por el Cambio, con 2759 seguidores; Andrea Peve, ministra de Salud de Neuquén; Jesús Escobar, quien lanzó en las últimas semanas su candidatura a presidente de la Nación por Libres del Sur y que suma 2350 adeptos en la red social; el concejal del PRO Marcelo Bermúdez con 2258, y Sofía Sanucci Giménez, ministra de Niñez, Adolescencia, Juventud y Ciudadanía, con 2175.

En la última parte del ranking figuran Silvia Sapag, senadora por el Frente de Todos, con 1772 seguidores, Mercedes Lamarca, referente de Libres del Sur, con 1256 y Patricia Jure, del Frente de Izquierda y Trabajadores, con 1172 seguidores.