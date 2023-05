¿Quiénes son y en qué gastan los turistas en los distintos puntos de Neuquén?

Aunque estuvo signado por el temporal de lluvia, viento y nieve en la zona de alta montaña, el fin de semana largo por el feriado del Día del Trabajador no desalentó a algunos viajeros. La cuestión climática y el efecto del programa PreViaje (que concentró la demanda para fines de mayo y el mes de junio) desmotivaron a algunos, pero no fueron razón suficiente para que otros que no dudaron en armar los bolsos y subirse al auto con la idea de cortar la rutina en otros escenarios.

"Tuvimos dos días y medio con mucho frio, viento y lluvia, hasta el domingo a la tarde. Nevó un poquito en la montaña, en la Ruta de Siete Lagos, y eso a lo mejor hizo que gente que estaba por venir decidiera no hacerlo", comenzó diciendo Eduardo Moreira de El Refugio Turismo, una agencia que ofrece paseos y excursiones en San Martín de los Andes.

Villa La Angostura nevada abril 2023.jpg

"Yo vi que había mucha gente, pero eso no se plasmó en nuestros servicios porque la mayoría era de los alrededores y la gente de los alrededores vienen en auto. Nosotros vamos todos los días al aeropuerto a buscar turistas y hemos visto que los aviones no estuvieron viniendo llenos. El clima tampoco ayudó, así que hicimos pocas excursiones", dijo y añadió que hicieron salidas a Siete Lagos, Hua Hum, Lago Huechulafquen y Volcán Lanín, aunque no todos los días.

"Más allá de que nosotros no lo hemos podido palpar en nuestros servicios, hubo mucho turismo. La ciudad estaba llena de gente: en los restaurantes, muchos autos, en especial de Chile. El cambio les es favorable así que vienen a pasear en familia. Les gusta mucho la ciudad, hacen compras (incluso en supermercados) y alguna excursión lacustre, quizás. La mayoría son de ciudades bastante grandes y cercanas como Concepción, Los Ángeles, Valdivia y Osorno", precisó.

"Turismo de Buenos Aires tuvimos, pero poco. Seguramente mucha gente especuló con el PreViaje que salió un poco tarde y apuntando a fines de mayo y junio, con lo cual ahí seguramente va a haber bastante más turismo que ahora", agregó el operador turístico desde su local situado en Villegas 698.

San Martín de los Andes Turismo finde largo Federico Soto

Por su parte, en diálogo con este medio, el presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes (AHGSMA), Agustín Roca, contó el que nivel de ocupación rondó el 45 por ciento. "Es bajo para un fin de semana largo. El clima estuvo bastante feo y eso hizo que muchas personas se quedaran en sus casas. Fue un fin de semana a medio camino, con poca promoción turística de parte del destino. Así que hay que trabajar para repuntar para el otro fin de semana largo de mayo", indicó.

Al igual que Moreira, Roca destacó la presencia de visitantes del otro lado de la cordillera, aunque remarcó que impacta más que nada en el comercio y la gastronomía, pero no tanto en el hotelería "porque no pernoctan". "Hay diferentes tipos de público, pero la mayoría van y vienen en el día o se queda una noche. El clima hizo que no puedan volver el mismo día", señaló, el titular de AHGSMA, haciendo alusión al temporal que tuvo lugar este finde. "El alojamiento informal también nos está sacando bastante", agregó.

Presupuesto

A la hora de hablar de gastos y precios, el presidente de AHGSMA señaló que el gasto promedio para un almuerzo o cena es de 4000 pesos por persona. En tanto, el encargado de la agencia El Refugio, estimó un costo mayor: "Hubo un salto con el último aumento del cambio por lo que creo que comer en un restaurante no baja de los 5 o 6 mil pesos por persona".

Moreira, a su vez, señaló que las excursiones terrestres rondan los 10 y los 15 mil pesos. "Hoy Quila Quina sale 8.500 pesos, 12 mil la de Filo Hua Hum y Meliquina o Balcones del Lacar - Hua Hum, pasando por la cascada de Chachín y Yuco", detalló, al tiempo que añadió que la travesía por Siete Lagos a La Angostura o al Volcán Lanín tienen un costo de 15 mil pesos.

El referente de AHGSMA dijo, a su vez, que las tarifas de alojamiento varían en función a las personas y las comodidades. No obstante, postuló que una cabaña para cuatro personas "puede estar en los 18 mil pesos por día para arriba".

¿Cómo fue el movimiento en Neuquén Capital?

Desde la Asociación Hotelera Gastronómica de Neuquén, Joaquín García González, señaló que en la capital de la provincia se registró entre un 50 y 60 por ciento de ocupación hotelera.

"Cada vez más gente viene a Neuquén Capital a pasar un fin de semana largo. El tema es que no impacta tanto en la capacidad hotelera habilitada porque suelen contratar alternativas informales. Ese es uno de los problemas que tenemos como Asociación. La gran preocupación a nivel país es esta. Justamente la semana pasada me reuní con otros referentes de la actividad con el Ministro de Turismo de la Nación, Matías Lammens, y planteamos esta situación", advirtió.

"Más allá de eso, se ve el movimiento de gente. Se veía tráfico en la rutas. Hay mucho turismo interno de la provincia: gente de Rincón de los Sauces o Añelo que ve la oportunidad para hacer compras, para ir al cine y conocer. La ciudad cada vez tiene más paseos para hacer. Hay cosas que por ahí no tenían tanta difusión antes y que ahora están más promocionadas, así que se van enganchando", subrayó.

Neuquen- Turismo Finde largo- semana santa (5).JPG Maria Isabel Sanchez

"Por el tipo de cambio, estamos viendo cada vez más pasajeros chilenos que vienen en auto. Desde la Fiesta de la Confluencia en adelante es normal ver gente de Chile. Por lo general, vienen parejas, matrimonios con algún nene. Tenemos ventajas de todo tipo: el combustible es mucho más barato, el alojamiento, también. Buscan el servicio, el desayuno, la comodidad, las cocheras, la seguridad y el marco legal que te da el alojamiento habilitado. Un alojamiento en una habitación doble con desayuno ronda los 16 mil pesos. El turista extranjero tiene la ventaja de que no se le cobra el IVA, por una medida que sacó el Estado hace varios años. Así que terminan pagando 13 mil pesos, más o menos", manifestó.

"Hay que destacar el turismo internacional. Ahora lo estamos viendo de nuevo por la diferencia cambiaria. Neuquén Capital es una ciudad corporativa, laburamos con la gente del petróleo, el gas y todo lo que es energía. Así que esta bueno promocionar la oferta que hay en los fines de semana para este tipo de turismo, que ayuda", concluyó.