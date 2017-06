Quiere chapárselo

El ex jugador de fútbol logró que la actriz se pusiera colorada yendo al hueso con la primera pregunta. “¿Cuál es tu récord sexual?”, le preguntó. A lo que ella respondió con una risa nerviosa: “¡Callate! No voy a contestar eso. ¿Es joda? Está mi abuela mirando esto”, se descargó sin imaginar lo que se venía.

Fantasía

Sin dejar pasar un segundo, Chatruc, arengado por Darío Barassi, atacó con la siguiente pregunta: “¿Cuál es la fantasía sexual no realizada aún?”. Y, pese a no querer exponer demasiado su intimidad amorosa, Barbie respondió ¡y sorprendió a todo el piso! “No es tan íntima, pero me gustaría chapar con Arjona. Lo amo con toda mi alma. Es mi excepción. Les pido que cuando venga en noviembre me lo presenten. Alguien tiene que tener un contacto para que lo conozca. Con eso soy feliz”, dijo la ex novia de Federico Bal.

Último chape

Si bien aún no se le conoce ningún nuevo amor luego de los fuertes rumores que la vincularon con el Pollo Álvarez, Barbie continuó destapando sus intimidades. La también modelo aseguró con cara pícara que su último chape “fue hace dos semanas”.

Hace poco la joven también fue noticia porque sorprendió al ponerle los puntos a su padre, tras ver lo en una foto junto a tres jóvenes diosas en un boliche: “Te calmás”, le escribió Barbie en Instagram a Alejandro Pucheta. Nazarena no se quedó atrás y le dejó un picante comentario: “Gato. Que te hacés el gato”.