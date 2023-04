Quieren equiparar sueldos de fiscales y jueces para evitar la deserción

Génesis

La equiparación salarial de los fiscales con los jueces no es nueva y comenzó a ser la comidilla de los pasillos judiciales a partir de los primeros meses de puesta en funcionamiento del CPP porque hubo un cambio en las tareas que realizaban tanto fiscales como jueces.

De hecho, en los fundamentos del proyecto Gerez destaca: “Este nuevo modelo trajo aparejado un cambio significativo en el rol y en la figura del fiscal, pasando a ocupar un papel preponderante”.

Para ello se da un ejemplo puntual de las tareas que realiza un fiscal.

“Él y la fiscal del caso son quienes ejercen, disponen y/o prescinden de la acción penal publica; llevan adelante la investigación penal preparatoria; dirigen y controlan a los funcionarios policiales en la investigación de los hechos delictivos; disponen la detención del imputado; formulan la acusación para la apertura del juicio, concurren a los juicios, dirigen a los funcionarios y personal a su cargo y deben atender de personalizada a víctimas, testigos y ciudadanos en general, entre otras funciones. Igualmente, los y las fiscales del caso tienen como función gestionar la conflictividad social, buscando en los conflictos públicos y complejos, soluciones que posibiliten y garanticen la preservación de la armonía y la paz social. El y la fiscal del caso estan las 24 horas del día disponibles para cumplir con su tarea, pues el desarrollo de la investigación que llevan adelante no se encuentra supeditado a horarios ni días hábiles, como si ocurre con otros operadores y operadoras judiciales”.

A estas tareas, también se suma la elevación a juicio y la intervención en el mismo.

Equiparación como incentivo

Por todas esas tareas, es que para el Ministerio Público Fiscal la equiparación de categoría “no solo obedece a una cuestión de equidad, sino que deriva de ese mayor protagonismo que le da el sistema acusatorio”.

Por ese motivo, es que Gerez solicitó a la Legislatura la sanción de una ley para que los fiscales del caso, los que más relegados están salarialmente en el poder judicial de acuerdo a sus tareas, pasen de la categoría MF 4 a la de MF 3 que es la misma que tienen un juez de garantías.

Por último, Gerez explica en el proyecto que: "la equiparación entre fiscales del caso y magistrados y magistradas que integran el Colegio de Jueces no impacto económico significativo para el Poder Judicial, ni a corto ni a mediano plazo, toda vez que aquellos no cobrarían efectivamente la categoría MF3 sino transcurrido tres años en el ejercicio de la función (permanencia en la categoría). Por ello, dicha equiparación no entraña un reclamo salarial, sino un justo reconocimiento a su nuevo rol dentro del proceso”.

Ahora, habrá que aguardar una respuesta del Poder Legislativo.