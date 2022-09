Quieren que una nena declare por el femicidio de su mamá

La fiscalía solicitó tomarle declaración testimonial a la pequeña de 7 años hija en común de Patricia Rendón Rodríguez y Fernando Cronenbold en la causa que investiga el femicidio de la mujer. La querella dijo que los hechos están muy claros como para pedir ese testimonio, sin embargo, no se opusieron.

También podrá en la medida de lo posible mencionar aspectos de la dinámica familiar y del trato paterno para con la declarante y su madre.

En la audiencia la querella patrocinada por el abogado Marcelo Hertzriken Velasco exigió que la Cámara Gesell se realice en la ciudad de Catriel.

"No es un testimonio necesario ni dirimente, pero bueno, lo quiere la fiscalía y no cambia el caso. Su testimonio no es relevante. La violencia previa se acredita por otros medios", expresó el abogado a LM Cipolletti.

Dijo que esta propuesta "abre hasta la posibilidad que quiere ahora instalar la defensa de que su madre era prostituta y que quería prostituir a su propia criatura".

"A esta línea nos opusimos categóricamente por violatoria de todo el plexo normativo vigente y por carente de perspectiva de género. A ver, si yo puedo probar lo mismo sin mortificar a una criatura que ya está padeciendo un duelo devastador , lo hago", expresó Hertzriken Velasco.

Patricia Rodríguez Rendón.jpg

El femicidio de Patricia

Ocurrió el 28 de junio cuando quien había sido su marido la mató a golpes en su cabeza.

El imputado, Fernando Cronenbold, primero la golpeó de frente. Pero el golpe mortal fue de atrás y tan fuerte que le provocó una hemorragia cerebral. Así acabó con su vida.

De acuerdo a la teoría fiscal, luego el acusado envolvió su cuerpo con un papel film y lo cargó en el baúl de un auto Renault Fluence. Lo trasladó hasta un descampado situado a 80 kilómetros de Catriel, en la zona de Medanito, y lo enterró.

Antes procuró cortarle un dedo para tener acceso al celular de la víctima. Cuando regresaba, se fugó de un control policial sobre la Ruta 151, pero más tarde fue demorado.

El cuerpo fue hallado porque el detenido se quebró e indicó al fiscal jefe Gustavo Herrera el lugar exacto donde estaba enterrado. También entregó el celular de Patricia. Lo tenía con él dentro del calabozo.

Patricia fue asesinada el día que tenía planeado un viaje con una amiga a Buenos Aires para sacar la visa. Estaba de novia con un italiano y pensaba visitarlo el próximo 28 de julio.