Quieren saber si su hija de un año murió por mala praxis

Una pareja veinteañera de Buta Ranquil sufrió el peor golpe de su vida: la perdida de una hija. Tatiana Rodríguez (21 años) y Sandro Abarzua (20 años) quieren que la justicia investigue si la muerte de Kimey, de tan sólo un año y 20 días, se debió o no a una mala praxis.

La muerte de la pequeña fue producto de una meningitis bacteriana. “Sabemos que la meningitis bacteriana es fulminante en cualquier bebé, pero queremos saber si la tendríamos hoy con nosotros, peleando por su vida, si la hubieran tratado a tiempo. Esa es la duda con la que nos quedamos porque no fue que llegamos con Kimey sobre la hora, sino que hubo consultas previas”, señaló Patricia Vázquez, abuela de la beba, a LMNeuquén.

Vázquez relató que al poco tiempo la madre viaja con su beba a Rincón de los Sauces, para visitar a su familia y que es ahí donde presenta el primer síntoma que era la dificultad para tragar. “Eso fue el 28 de mayo, le dicen que tiene placas y la medican”, aseguró.

Dos días después regresan a Buta Ranquil y la llevan a la guardia del hospital local debido a que presentaba cierta dificultad respiratoria. Dijo que continuaron con la medicación que le habían dado en la otra localidad y la enviaron a la casa con pautas de alarma.

La abuela, que trabaja en el hospital local, realizó consultas de pasillo. “Me olvide lo que era costra lectal y pensé que lo que tenía pudiera deber a un sarpullido. Era muy raro. El 6 de junio sacamos turno en el hospital de Buta para sacarnos la duda. Dijeron que era una dermatitis por algún jabón y le dieron Hipoglós”, agregó.

Al día siguiente su nieta empieza a tener muestras de tener temperatura elevada. Cuando la revisan en la guardia tenía 38,7 de temperaturas, estaba quejosa y no tenía reflejos. La abuela contó que la médica de guardia le dijo que en el Hospital de Chos Malal no se la recibían porque era el primer signo febril que tenía. “Salió derivada de Buta Ranquil a las 11.15 luego de hacerles unas pruebas que salieron mal. En el hospital de Chos Malal le hicieron una prueba para confirmar una meningitis bacteriana, que era lo que sospechaba que tuviera. Les dijeron a los chicos que no había vuelo sanitario y que Kimey iba a ser derivada por tierra”, puntualizó.

Vázquez indicó que su nieta salió derivada a las 21.30 en una ambulancia incompleta porque tuvieron que parar por el camino para cargar un maletín y para que se sumara un chofer más. Eso fue lo que le contó su nuera y que es lo que ratificó en la denuncia en fiscalía.

La pequeña finalmente arribó a Neuquén Capital donde fue derivada al hospital Castro rendón donde no estuvo con vida ni 24 horas, dado que falleció el 9 de junio a las 3 de la mañana.

No saben qué fue lo que estuvo mal. La pareja se vino de San Rafael con los controles al día. Se preguntaron por la causa de la enfermedad de la que fue la primera hija, la primera nieta y bisnieta de la familia. “Queremos que se investigue la causa de la muerte de Kimey. Los chicos quieren respuestas porque son jóvenes y necesitan saber qué fue lo que pasó”, remarcó la abuela de Kimey.

Su hijo y padre de la beba le dijo: “Nada nos va a devolver a Kimey, pero si podemos evitar que vuelva a pasar algo similar con otro bebé habremos honrado la memoria de nuestra hija”.

Por eso es que recurrieron a una abogada, quien les explicó que será un proceso largo y difícil en el que no sólo deberán reunir pruebas, sino revivir cada uno de esos momentos dolorosos hasta el fatal desenlace.

“Sentimos que estuvimos solos desde el comienzo, con todas las dudas, porque las consultas se hicieron. El momento en que dice la médica de Buta Ranquil que en Chos Malal no se la recibía, la tardanza que tuvo en salir desde Buta, y el tiempo que estuvo en Chos Malal para ir a Neuquén, a un hospital de mayor complejidad”, dijo Vázquez y añadió: “Confiamos desde el primer momento y esa confianza nos costó la vida de Kimey”.