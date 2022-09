Quisieron robar en una escuela y encañonaron a porteros

Según consignó el portal Centenario Digital, el hecho ocurrió el miércoles por la mañana alrededor de las 7, muy próximo al horario de ingreso de los alumnos. Al menos cuatro delincuentes ingresaron al patio del establecimiento ubicado en calles Guatemala y Nicolás Guillén con aparentes intenciones de robo, cuando fueron descubiertos por auxiliares de servicio que no dudó en interceptarlos.

Los presuntos ladrones llevaban una pala y un matafuegos que se negaron a soltar, y en ese contexto, se inició un forcejeo. No obstante, esto duró poco ya que dos de los delincuentes apuntaron a los auxiliares con armas de fuego, y finalmente los cuatro se dieron a la fuga tras saltar un paredón.

Policía de Comisaría Quinta acudió al lugar tras ser convocada por un llamado en el que se informó de lo ocurrido y al arribar, entrevistaron a las víctimas e iniciaron patrullajes por el sector para intentar dar con los sospechosos descriptos.

En esas circunstancias, efectivos también dieron con otro hombre de 35 años en la intersección de calles Estados Unidos y Quinquela Martín, a sólo dos cuadras de la escuela, tirado en la calle y con su rostro ensangrentado. El herido manifestó que dos personas lo agredieron y le robaron sus zapatillas previo a darse a la fuga.

Dada la cercanía de los hechos, no se descarta que se haya tratado de los mismos ladrones. El hombre fue trasladado al Hospital Natalio Burd, donde se constató que sufrió lesiones leves.

Finalmente, el comisario inspector Alfredo Cortinez, coordinador de la Zona Periferia II, informó que los investigadores corroboraron que la pala y el matafuegos que los presuntos delincuentes llevaban no pertenecían a la escuela como creían los auxiliares de servicio. Aún así, se podría estimar que pretendían sustraer elementos del establecimiento, aunque no alcanzaron a ingresar al edificio y no produjeron daños en las instalaciones.

La vocal gremial de ATEN, Fany Mansilla, junto a integrantes de la Vocalía por Consejos Escolares, se hicieron presentes a media mañana para interiorizarse de lo sucedido. Mansilla manifestó que solicitan de manera urgente que las autoridades de Educación extiendan el horario de permanencia del guardia de seguridad y que desde hace meses piden que se arregle el cerco perimetral.