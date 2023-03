Quiso comprar un freezer por Facebook y lo estafaron

Las estafas por Marketplace de Facebook siguen dando de qué hablar y esta vez, la víctima fue un hombre que buscaba un freezer. Exigiéndole un depósito del 30% del valor del producto, lo estafaron, no le entregaron nada y cortaron toda comunicación.

"Se me ocurrió buscar ahí porque muchos de mis amigos han hechos compras por ahí y a todos les fue bien. Si bien estoy todos los días escuchando de las estafas, uno no piensa que le va a pasar, pero bueno, me tocó a mí", expresó el pasado viernes.