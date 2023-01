Quiso evitar un control de alcoholemia y atropelló a una inspectora en la fuga

Los controles de alcoholemia de este fin de semana en Neuquén capital tuvieron un escenario difícil. Además de que se triplicó la cantidad habitual de casos positivos, una inspectora de tránsito tuvo que ser atendida en el hospital tras ser atropellada por un conductor que quiso esquivar del test sobre la Avenida Olascoaga. Desde el área de Tránsito encontraron el auto abandonado en la isla 132 y lo retuvieron, aunque no dieron con sus ocupantes.

Además de este alto número de conductores borrachos, el funcionario dijo: "Algo que nos complicó sobre manera fue un hecho violento que sufrió una inspector de tránsito, cuando un automovilista que se dio a la fuga, la atropelló con su vehículo y le provocó algunas lesiones".

El hecho ocurrió este sábado en la Avenida Olascoaga, donde los agentes de tránsito habían montado un control de alcoholemia. El conductor, al notar su presencia, quiso acelerar para evitar que le ordenaran detenerse. "Es una maniobra bastante clásica, ¿no? Cuando encuentran de golpe el control de tránsito, disminuyen la velocidad, cuando el inspector se acerca, o en un descuido, intentan acelerar rápidamente y retirarse, eso fue lo que ocurrió, y ahí es donde golpeó a nuestra compañera, la tiró al piso, cayó de la moto, tuvo raspones, tuvo quemaduras por los mismos raspones, tuvo golpes en el brazo, en el codo, bueno, tuvimos que ir al hospital a Bouquet Roldán, la verdad que bastante problemático el tema", afirmó Baggio.

Agregó que pudieron retener el vehículo, que quedó abandonado en la isla 132. Sin embargo, todavía no pudieron identificar a los ocupantes. "Una parte del problema está resuelta, pero nos preocupa mucho este tema de la violencia, porque, o sea, también hace tiempo que no teníamos ningún hecho o suceso de estas características, que la verdad que este fin de semana, se dio todo de una sola vez", se lamentó.

"Son hechos aislados, que no hacen al promedio ni a la generalidad, es tránsito en los controles, pero lo decimos y lo queremos exponer públicamente porque obviamente esta persona o estas personas o los titulares de estos vehículos, salvo que fuera robado", dijo y agregó: "Eso todavía no lo podemos chequear, pero van a tener una fuerte multa, no sólo por la situación que se dio al fugarse de un control, sino además por agredir a una inspectora de tránsito".

"No tenemos muy bien los motivos o la explicación, veníamos con un 10% de alcoholemias positivas en relación a los vehículos controlados. Es decir, si controlábamos 100 autos y daban positivo, eso era una, una regla más o menos. Ese número había venido bajando y llegamos hasta el 6% a comienzo de este año, pero, bueno, este fin de semana rompió esta estadística y llegamos a 20 alcoholemias positivas que, vuelvo a decir, es un número que nos sorprende", dijo el funcionario.

Recordó que la ciudad de Neuquén no tiene mucho movimiento vehicular por estos días, ya que muchos habitantes de la ciudad aprovecharon estas semanas para viajar a los destinos turísticos de vacaciones. "No hay un gran movimiento vehicular, por lo menos en el horario del operativo, desde las 20 horas a las 4 de la mañana, tratamos de abarcar todo el espectro horario, los de la tarde y los de la tarde-noche; pero, bueno, se dio este resultado, la verdad que lo decimos con asombro", concluyó.