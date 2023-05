Quiso saludar a SpiderMan y recibió una cruel respuesta: "Hay que pagar para la foto"

Un hombre que simulaba ser Peter Parker se encontraba trepado a una de las barandas que da hacia el río. El sobrino de la cantante, estiró su mano para chocarle los cinco, a lo que el hombre respondió con un antipático choque manos, mientras le advirtió: “hay que pagar por la foto”.

Frente a esa situación de destrato la ex Culisuelta le refutó: "No es una foto, es un video" y SpiderMan reiteró: "Me estás filmando, me tenés que pagar".

“Lamentable, sé más empático. Si me hubiera pedido una colaboración, en vez de decirme hay que pagar, le hubiera dado, te falta humildad”, escribió la cantante en su cuenta. El video tuvo 160 mil reproducciones y deja ver cómo el niño se va decepcionado del lugar.

Spiderman le quiso cobrar a un niño

Afortunadamente, algunos metros más adelante, encontró al mismo personaje para saludar. En este caso, el otro SpiderMan le chocó la mano y le dijo: “¿Cómo estás campeón?”. A raíz de esto su tía escribió: “Así se debe tratar a un nene”.

En los comentarios muchos usuarios repudiaron al hombre. “Cuando fui de vacaciones a la costa, todos los personajes que andaban por la calle cobraban por una foto. Antes no hacían eso”, “Te subiste al pony Spiderman”, “Lo empujo al agua a ver si le sirve el sentido arácnido”, “¡Qué pena! Yo me cruce uno en el obelisco y le pedí una foto para un niño que cuido en la semana, super empático y le di plata sin que me lo pida”, “Qué falta de empatía, la verdad, es un niño. Se pasan algunos.”