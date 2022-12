Ráfagas de 75 km/h complicaron un incendio intencional en zona de chacras

“El incendio fue intencional, no se prendió sólo. Ocasionó pérdidas de pastos naturales, de alamedas y parte de un monte frutal que está en el fondo de la chacra de Ángel Romano. No tuvo afectación sobre viviendas ni propiedades”, señaló el jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Centenario, Patricio Álvarez, a LMNeuquén .

incendio- pastizales- tendido eléctrico- bomberos -Centenario 2.jpg Gentileza Bomberos Voluntarios de Centenario

El bombero adjudicó la autoría del incendio a personas desconocidas. “El fuego se inicia en otro sector, aparentemente estaban quemando basura. Se cruza a una alameda y pasa a una parte improductiva donde había mucha carga de fuego importante con muchas ramas”, describió Álvarez.

El incendio se desató alrededor de las 17 y se pudo apagar cinco horas después. “La acción del viento fue tremenda, hubo mucho humo producto del viento que fue de 60 kilómetros por hora con ráfagas de hasta 75 kilómetros por hora”, agregó.

Si bien no afectó a viviendas próximas al lugar del foco del incendio, lograr contener el fuego es complicado cuando hay viento. El bombero indicó que lograron abrir los canales de riego secundarios para poder abastecerse de agua para combatirlo.

incendio- pastizales- tendido eléctrico- bomberos -Centenario 3.jpg Gentileza Bomberos Voluntarios de Centenario

“Lamentablemente, no pudimos entrar con las autobombas porque hay un puente que está en pésimas condiciones y no podemos ingresar porque corre riesgo de que se puedan caer. Ya hicimos los reclamos correspondientes a la AIC, que tiene jurisdicción sobre ese cauce de rio, pero no hubo respuesta”, añadió el jefe del cuartel.

Lograron abastecerse con el agua del canal de riego y con las cisternas de la Municipalidad de Centenario, que colaboraron, al igual que Defensa Civil, para contener el fuego.