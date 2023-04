Rafart: "Un sistema fue el que se quebró con la derrota del MPN"

El historiador Gabriel Rafart analizó la derrota del Movimiento Popular Neuquino en las elecciones del 16 de abril y el escenario político que se abre en la provincia, a partir del triunfo de Rolando Figueroa. En una entrevista con LMPlay, el autor del libro “El MPN y los otros”, señaló que no se puede saber si será el fin del partido provincial pero que “hubo un sistema que se quebró”. Sostuvo que las democracias requieren de líderes y que “Figueroa ofreció algo, un plus adicional, que no tenía Marcos Koopmann”.

- Pero Figueroa elude esa instancia, teniendo en cuenta el antecedente de lo que le pasó en el 2019, según él, de que no eran reglas de juego claras participar dentro de una interna del partido…

- Sí, es cierto eso, pero también en otra interna en el 2021, las termina ganando y se queda con la candidatura a diputado. O sea, él venía con un triunfo y una derrota. Las aspiraciones suyas siempre fueron las de gobernador. En estas circunstancias se sale del juego y quiebra al partido provincial. Ahora, Es cierto que había otras cuestiones que venían señalándose, yo al menos las señalo, que es el rendimiento electoral decreciente del Movimiento Popular Neuquino. Y ese juego informal de alianzas con las colectoras. El MPN fue un gran ordenador del sistema político provincial. Y lo que pasó en estas elecciones es que antes de que las elecciones se hubieran acabado, hubo actores que desordenaron el sistema.

- ¿Y quién es el actor que se desordenó?

- Es el propio Movimiento Popular Neuquino, que divide su preferencia. Entonces, si nosotros hacemos un ejercicio matemático, que no siempre es el correcto, pero eventualmente sumamos los votos de Comunidad como partido puro, sello nuevo, de donde se cuelga la candidatura de Figueroa, y los del MPN, vemos allí ese rendimiento promedio que se está dando en términos electorales desde el 2003 hasta las anteriores elecciones del 2019, donde el MPN fue bajando, perdiendo caudal electoral. Y sí, lograba el triunfo, por supuesto, porque no solo era el partido más votado, aunque en algunas circunstancias, digamos en las elecciones de 2019, como partido, como sello propio, obtuvo el 24 o 25% de los votos. Pero tenía allí una suma de más de 10 puntos, hasta 15, por parte de los partidos colectores.

- ¿Pero los partidos colectores no eran una trampa al electorado, un voto confusión?

- Sí, pero también tenía algo a favor del partido provincial cuando sus internas dejaban allí algunos que otros heridos, perdedores fundamentalmente, ese sello que acompañaba la fórmula del gobernador que eventualmente canalizaba esas preferencias y en cierta medida eso permitía tener un partido ordenado. Desde que Jorge Sapag se impone como líder allá por el 2007 en adelante, con una figura se fue retirándose como la de Jorge Sobisch, pero concierta voluntad de permanecer. Y otro que está dentro, que tiene oportunidades, decide romper el sistema. Entonces, hay un sistema que se quebró.

- ¿Tampoco le resultó el divide y reinarás al MPN?

- No le resultó bien. Pero paradójicamente le resultó a quien lo desafió. O sea, porque Figueroa siguió el mismo camino, armó colectoras de números similares y le rindió. ¿Por qué no le rindió en el MPN? Porque posiblemente muchos actores que venían acompañándolo, varios de ellos cambiaron inclusive de camiseta, de membresías y de figuras, bueno, ya no generaban esa expectativa o no hubo los incentivos que muchas veces el propio partido en el gobierno iba ofreciendo a estos actores de segunda línea. De hecho, hay uno solo que logró acceder a una banca en la legislatura provincial.

El sistema del partidos de Neuquén está estallado, con una ventaja a favor todavía del MPN con este nuevo actor, el partido Comunidad, que de hecho tiene un nombre que no sabemos a qué refiere y que veremos cómo sigue.

- Más allá de estas cuestiones. ¿A qué otra cosa se puede adjudicar la derrota del MPN? ¿Al desgaste de tantos años en el gobierno? ¿Al desgaste de los oficialismos en general en el país?

- Yo creo que esto segundo cuenta y es importante. Ahora, es cierto que en la provincia no todos los oficialismos salieron perdedores. En la ciudad de Neuquén el oficialismo salió ganador y reforzado. Pero si miramos el panorama es cierto que esto podemos confirmarlo cuando veamos el próximo ciclo de elecciones. Pero, por fuera de eso, hubo un liderazgo que fue insuficiente frente a otro, que sí tenía allí elementos muy propios de aquello que se reclama en las democracias. Las democracias se tienen que mover con personas y con líderes.

En ese sentido, Rolando Figueroa ofreció algo, un plus adicional que no tenía Koopmann. Y, por otro lado, el MPN no podía funcionar en términos de un liderazgo institucional. De hecho, fracasó. Porque no había innovado tampoco la política en sentido de administración durante estos últimos cuatro años. Hubo una suerte de cansancio también para los propios, para quienes condujeron los asuntos políticos durante este período.

Neuquén tuvo la pandemia como todo el país, pero también Neuquén, a diferencia de otros espacios provinciales, cuenta con un nivel de ingresos muy importante que eso podría haber compensado si hubiera contado con políticas más activas en la provincia.

- ¿El MPN corre riesgo de desaparecer como partido provincial, tal como ha ocurrido en otras provincias del país con espacios políticos similares?

- No, yo creo que hay que mirarlo como algo de larga duración y hay que pensarlo también como propio de la familia peronista. Esta es la primera derrota. No tenemos una ventana al futuro para saber qué va a pasar. El peronismo fue derrotado en el 83 a nivel nacional, en el 99, en el 2015 y no sabemos que ocurrirá en estas elecciones. Y se sostuvo.

Entonces, mucho hemos dicho siempre la larga agonía del peronismo. Podemos pensar ahora que es el principio de la agonía del MPN, y yo me resisto a pensar esto, porque todavía no sabemos qué va a decir ese actor hoy triunfante (Figueroa) que no tiene muchos compromisos con los actores como el PRO y otros que lo acompañan. En su partido Comunidad son todos ex-integrantes del MPN, no nos olvidemos de esto.