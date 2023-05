"Ramiro hizo marcha atrás, sentí un sacudón, no entendía qué pasaba"

En su relato, el hombre contó que había salido a una fiesta junto a sus amigos Ramiro, Mariano y Agustín, aunque después se sumó más gente. "Estuvimos en un boliche, me acuerdo que hacía mucho calor y decidimos irnos a otra fiesta. Me subí con Mariano a su camioneta y en la otra iban Ramiro con Agustín. Nos fuimos a Finca La Nonnina, era tarde", indicó.

"Entramos un rato a la fiesta, estuvimos unos 30 minutos, pero se estaba terminando y decidimos irnos. En la salida había una multitud. Mariano se subió a su camioneta porque estaba cansado, nosotros queríamos ir a tomar algo y nos subimos a la camioneta de Ramiro. En el camino, Ramiro se encontró con Mateo, un amigo que corría karting, estaba con otro chico más y dos chicas", comentó García.

Y continuó: "Nos subimos todos a la camioneta, yo me subí adelante y Agustín arriba mío. Cuando salimos para ir a la Ruta 22 estaba colapsado, no avanzaba la fila. Una RAM se metió en el carril derecho para sobrepasar a los autos y poder llegar a la ruta. Él (Ramiro) hizo lo mismo, pero en un momento se apareció un auto de frente, nos tocaba bocina para poder pasar. Ramiro se tiró para el lado de la banquina para que pasara y Agustín corrió el espejo".

"Cuando pasa el auto, un grupo empieza a gritar que porque andábamos en una BMW no podíamos hacer lo que quisiéramos. En un momento me puse discutir con uno de ellos, se escuchó que le pegaron a la camioneta y le dije a Agustín que se bajara porque yo me quería bajar. Me puse a discutir con quien le había pegado a la camioneta", detalló.

A su vez, García reconoció que había "tomado bastante" y se puso a discutir. Luego se sumó otra persona y empezamos a pelear, no era más una discusión. "Me acuerdo que yo en la pelea me resbalo, caigo al piso y amagué a cubrirme la cabeza porque me estaban pateando de todos lados. Eran un montón. Sentí algo feo adentro, impotencia porque no podía hacer nada", expresó.

"En un momento no sé cómo logré salir de ahí. Me acuerdo que me subí a la camioneta, estaba asustado. Lo veo a Ramiro que tenía la cara llena de sangre y nos fuimos junto con Agustín. Cuando estábamos llegando a la Ruta 22 nos dimos cuenta que faltaba Mateo. Le iban a hacer lo mismo que a mi", continuó.

En estas circunstancias, García comentó que Ramiro dio vuelta con la camioneta y regresaron al lugar, donde había un grupo grande de personas. "Frena y tira un volantazo. Se volvieron a enojar todos porque volvimos. Se vienen todos a la camioneta, vienen a pegar de todos lados, hasta los vidrios. Era un segundo más y se metían adentro", agregó.

"Queríamos salir de ahí e irnos. Ramiro hizo marcha atrás, sentí un sacudón, no entendía qué pasaba, me quería ir de ahí. Giró la camioneta y nos fuimos. Cuando estábamos saliendo a la Ruta 22 fue como para el lado de Neuquén, pero no llegó a Neuquén, agarró para el lado de Roca", afirmó.

Al ser consultado por la fiscalía, García dijo que no sabiá por qué Ramiro había pegado "un volantazo".

Minutos más tarde, a uno de los jóvenes que estaba en la BMW le llegó un mensaje diciéndole que tenía que regresar porque "había pasado algo", pero siguieron porque "Ramiro estaba lleno de sangre".

"En el camino me acuerdo que Ramiro llamó al papá para que lo auxilie porque estaba mal. Llegamos a una quinta, estaba el papá y su hermano, quien se lo llevó para que lo atendieran. Yo me fui con el padre y con Agustín al centro de Roca. Nos dejó en un departamento y dijo que iba a mandar una enfermera porque yo estaba golpeado", según comentó el testigo en su declaración.

Más tarde, al departamento llegó un abogado: "Nos habló, nos enteramos de lo que había pasado por las noticias. Nos dijo que nos quedáramos tranquilos, que se iba a encargar de todo. Nos quedamos ahí hasta que fuimos a declarar a la fiscalía. Estuvimos un día en el departamento".