Ramón Rioseco será candidato en las elecciones de Cutral Co

José Rioseco , intendente de Cutral Co, confirmó que en esa ciudad las elecciones serán el próximo 23 de julio y adelantó que ya tiene candidato. “ Es Ramón Rioseco ”, dijo lacónicamente este martes por la mañana en declaraciones radiales. Sostuvo que aún no se reunió con Rolando Figueroa , gobernador electo. "No es mi candidato, ¿porqué lo haría?", dijo.

La declaración no sorprende. El parlamentario del Mercosur podría ir por su quinto mandato al frente de la Municipalidad de Cutral Co. Ya tuvo dos períodos de alternancia y reelección, e iniciaría otro más a partir de 2024.

Sostuvo que después de la crisis que tuvo en los ’90 Cutral Co, y la llegada de otro gobierno que no es del MPN, más la entrada de la gestión Rioseco, la ciudad dio un giro positivo en toda la provincia.

“La gente nos ha premiado en el sentido de la continuidad de gestión por las cosas que se han realizado, que se han podido plasmar, como el hecho de cambiar a Cutral Co, desde hace 25 años a la ciudad pujante que es hoy”, explicó.

El intendente confirmó además que en las elecciones se utilizará la Boleta Única Electrónica (BUE), pese a que deslizó críticas al sistema de la pantalla y las colectoras.

Ramón Rioseco le pasó el mando del municipio a su hermano José a finales de 2015.

Además sostuvo que la última elección, donde Rioseco salió tercero en un cómodo lugar y el escenario se polarizó con Figueroa de Comunidad y colectoras y Marcos Koopmann del MPN, "fue rara". "Hay cuestiones de esta elección sumamente raras, donde creo que se perdieron todos los códigos de la política partidaria".

“Hay errores de parte del electorado que todavía no tiene muy claro cómo es el tema, pero seguramente se irá avanzando con el tiempo. Esta vez va a ser una sola categoría, o sea que va a ser dentro de todo sencilla para el votante”, dijo Rioseco, respecto a cómo será la elección con la pantalla en Cutral Co.

Y acotó: “Por otro lado se termina un oficio de las elecciones que es el punteraje, que cuando la boleta está permanentemente ahí, chocando en la esquina, chocando en la escuela, de esa forma se evita todo ese tipo de rispideces y se garantiza que el comiso sea lo más transparente posible para la gente”.

Respecto a Figueroa dijo que "evidentemente, por ahora no quiere el diálogo. No, no es que no quiera el diálogo. Creo que es muy prematuro todavía con un gobierno de transición, que no se ha puesto de acuerdo".

"No es mi candidato ni lo va a hacer. La verdad es que no me compete porque yo entrego el mandato 10 de diciembre y e competirá al intendente que salga ganador el día 23 de julio. Yo el 10 de diciembre ya comienzo una nueva etapa en la Cámara Legislativa, así que será mi nuevo ámbito de desarrollo laboral", concluyó.