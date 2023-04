Ramón Rioseco va por Cutral Co: "Tenemos un modelo exitoso"

Ramón Rioseco se volvió a poner en campaña electoral a días de disputar los comicios provinciales quedando en el tercer puesto con el Frente de Todos. Ahora buscará el regreso al gobierno municipal de Cutral Co en las elecciones municipales convocadas para el 23 de julio por su hermano, el intendente José Rioseco , quien consiguió una banca en la Legislatura en las elecciones del 16A.

"Tenemos un modelo exitoso, hace 25 años que no perdemos una elección en Cutral Co", sacó pecho el candidato, que avisó que está en tratativas con otros partidos para conformar una alianza que sustente su postulación, pero aún sin definiciones. "Estamos resolviendo si haremos una alianza o no", dijo el fundador del Frente y la participación neuquina en una entrevista con la radio LU5.