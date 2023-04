Ramón Rioseco: "Vaca Muerta es como pescar en una pecera"

"Si la gente no te conoce y no confía, no te va a votar. A Nosotros nos conocen", dijo Ramón Rioseco, candidato a gobernador por el Frente de Todos.

—¿Qué tiene de distinto esta campaña que la del 2019? ¿Cómo está la calle? Se ve mucho en redes sociales…

Todas las campañas son distintas. Esta campaña tiene una gran particularidad, que es que el Movimiento Popular Neuquino está dividido. Entonces eso le pone un techo muy bajo al MPN y hace que cualquier partido puede ser competitivo.

—Pero la oposición también está dividida, ¿no?

La oposición está dividida en algunos casos más, en otros menos. En el nuestro es muy pequeña la división que tenemos, pero esto abre un escenario cerrado, que todavía nadie puede predecir. Faltan 25 días, que es mucho tiempo en campaña, aunque parezca poco. Se puede definir una elección con 27 o 28 puntos, se puede ser un gobernador con ese número. Es muy extraño y eso marca claramente que el MPN tiene un techo. Hay que romperlo, trabajar, militar y recorrer toda la provincia y todos los barrios para lograr captar y que la propuesta nuestra llegue.

Tomas-Neuquén.jpg El aumento de la pobreza en Neuquén es uno de los temas de agenda del FdT. Claudio Espinoza

—¿Cómo está el Frente de Todos teniendo en cuenta que a nivel nacional también hay una crisis económica y una interna dentro del gobierno? No se sabe si el presidente va a querer ser reelecto. ¿Cómo impacta eso en Neuquén?

La verdad que en la campaña no impacta. La particularidad es que están divididos y es otro momento cultural, es un momento donde la democracia está muy consolidada. Está muy tranquila la gente, en el caso particular nuestro nos reciben muy bien, quizás por la trayectoria y además por la gestión de Cutral Co, que puede ver la gente, visualizar que tenemos capacidad de gestión, de planificación y de buena administración. Entonces la gente busca eso. Primero confianza, después quererte y después ver si sos capaz de administrar, esas son las cosas que mide. Nosotros estamos, creo que muy bien y la gente está muy tranquila. Con respecto a la nacional, tampoco nos vincula a nosotros. En particular a mí, que soy el principal responsable del espacio, en esta coyunturalmente, por supuesto, me vincula mucho a la gestión de Cutral Co. Nosotros sabemos cómo se administra, cómo se hace pavimento, cómo se hace una Universidad, energías limpias. Tenemos una gestión que, desde lo más importante, que son los servicios básicos, hasta el pavimento, el espacio público, el arte, la cultura. La gente sabe que somos capaces de hacerlo, así que también eso nos da un plus de confianza y no nos vincula con la Nación.

Se habla mucho de que Vaca Muerta cerró la grieta en la política y sobre todo en la provincia de Neuquén. ¿Crees que es así? ¿Qué política tenés para Vaca Muerta?

Yo creo que, en términos de previsibilidad de lainversión, sí cerró, no hay grietas. En términos de saber que es el faro energético para darle respuesta a la matriz energética argentina y respuesta también ala matriz energética del mundo. Son pocos los faros que hay energéticos en el mundo, entonces se pone el ojo ahí. Creo que VacaMuerta es una oportunidad para Neuquén. Neuquén la perdió con 100 años de petróleo convencional. Cuando nosotros buscamos el resultado, la síntesis o el final de esos 100años, vemos que nos quedó una destilería y pueblos abandonados, y una provincia precarizada; porque nosotros decimos precarizada cuando tenemos 40% de pobres, decimos precarizada cuando notenemos rutas en los accesos principales del turismo, en Aluminé, Villa Pehuenia, Copahue, el puente de La Rinconada. Y así te puedo nombrar y no es que esté aprovechando esasituación, es un dato de la realidad. ¿Nosotros qué planteamos respecto de darle previsibilidad? Estamos de acuerdo de que es un mecanismo competitivo, un espaciode energía no renovable competitivo, de que vengan inversiones de todo el mundo, de Estados Unidos, de Francia, de China, donde quieran venir, hay que recibirlos. Pero hoy leía eldiario, con asombro casi, el título de uno de los diarios principales, donde decía que Vaca Muerta creció el 127% de su producción. Cuando vemos que estamos en el topede producción, 624 mil barriles en mes de febrero, versus 610 o 612 mil o un poco menos en enero, que tiene 31 días. Febrero tiene 28 días y tuvimos el récord de producción de la historia en laprovincia de Neuquén. Ahora cuando vemos que sube el 127%, cuando vemos que las ganancias, las petroleras tienen ganancias, súper ganancias de renta petrolera, vemos que esa riqueza no lellega a la gente. Cuando tenemos el 40% de pobre no le llega a la gente. Es decir, esa riqueza no le alcanza. Crecen las petroleras y la gente cada día está más pobre.

—¿Por qué creés que Neuquén tiene esos índices de pobreza? El ex gobernador Jorge Sapag dijo que de alguna manera esa pobreza se refleja por la cantidad de familias que ingresan todos los días.

Es la cosa perfecta para justificar no hacer nada. Hay40.000 personas viviendo en las tomas acá en Neuquén. Acá a 40 cuadras te podés encontrar con gente que no tiene gas, que no tiene cloacas, ni agua. Es la provincia más rica del gas. Ellos nopueden justificar, no pueden. Lo que nosotros planteamos en este marco es discutir la renta petrolera. ¿Para qué? Para dotar de infraestructura a la provincia yde recursos a los intendentes que también están de rehenes de un sistema distributivo injusto que tiene la provincia. Se coparticipa el 15% en 57 municipios. Nosotros planteamos ampliarloal 30% en forma progresiva y que ese excedente de coparticipación sea para obra pública y para educación, no para gasto corriente. Y con la renta petrolera igual. El 12%, el tope que le pusieroncuando vino Chevron e YPF, ¿se acuerda? Cuando hicieron el primer piloto, establecieron un 12%. Quizás había razones y hasta podríamos justificarlas, porque era una inversión de riesgo en ese momento y porque además el costo de producción de un barril de petróleoestaba en 30 a 35 dólares. Hoy el costo de producción de un barril, porque hicieron muy eficientes el sistema, es de 7,7 dólares. En Vaca Muerta ya no es una inversión de riesgo, porque sacar petróleo es como pescar en una pecera. Está garantizado que usted va a sacar petróleo y va a sacar gas. Entonces estonos obliga como dirigentes políticos y fundamentalmente los gobernadores que han estado y el gobernador que está y el gobernador futuro a discutir la renta petrolera. Con esonosotros tenemos que pasar del 12% al 24%. Del 12% al 24% en forma progresiva. Usted sabe que para que la gente lo sepa, de cada 100 dólares que se extrae de la cuenca petrolera, 12 quedan paraNeuquén para resolver todos sus problemas y 88 se llevan a las petroleras. Este es un dato terrible, es decir, duro y hasta triste, porque nosotros vemos que, de nuestra riqueza, que dicen que somosricos porque tenemos Vaca Muerta, pero vemos que tenemos el 40 por ciento de pobres, vemos que hay jóvenes que no pueden estudiar en las universidades ni carreras terciarias porque no tienen accesodesde el interior, ni posibilidades que un hijo o un trabajador vaya a la universidad. Vemos que no tenemos infraestructura, que no industrializaron en 100 años en origen. No hay industrialización enorigen acá en Neuquén, en la provincia más rica en energía de Latinoamérica.

SFP Ramon Rioseco (1).JPG Ramón Rioseco quiere industrializar el gas en origen para que Vaca Muerta tenga otro valor. "El MPN se extrae petróleo y se fuma la renta", dijo. Sebastián Fariña Petersen

—¿Todos estos datos lo saben los demás candidatos, tanto Koopmann como Figueroa?

Lo saben, lo que pasa es que no les interesaindustrializar en origen porque nunca lo hicieron en 60 años. Lo único que tenemos es una destilería y tenemos la planta agua pesada parada. Entonces, ¿qué es industrializar en origen? Es una planta química,petroquímica, fábrica de plástico, fábrica de nailon, GNL, centrales térmicas. Las térmicas están instaladas en la provincia de Buenos Aires, pero con gas neuquino. Tenemos que instalarlas acá, entoncesdarle valor agregado al producto. ¿Qué significa esto? Un ejemplo, gas licuado. Compramos nosotros en invierno gas licuado porque si no nos congelamos acá en Argentina. Y eso afecta fuertemente al tesoro porque gastamos 6.000 millones de dólares en cada año, entre 5.000 y 6.000 hastaveces gastamos un año 14.000. Eso afecta tremendamente a la Argentina. Si usted licúa el gas, un gas que vale 4,50 lo puede cobrar 30 o lo puede cobrar 25. Fíjese que 10 veces más lo puedecobrar. Ya lo que hizo Qatar que es el principal proveedor exportador de gas licuado en el mundo. ¿Por qué? Porque se licúa el gas en origen, lo carga al barco y lo vende atodo el mundo. Nosotros tenemos esa posibilidad de hacerlo, entonces creo que hay que trabajar en ese sentido. Discutir la renta es la solución para Neuquén y no seguir con el gasto corriente conesa renta. Porque si no, seguimos con el mecanismo que tiene el MPN, que es extraer y vender crudo y fumarse la renta, lo que ha hecho en 60 años.

—¿Qué perspectivas hay para que la gente pueda acceder a la vivienda, que es un gran problema en Argentina? Porque todo el mundo propone planes de vivienda, pero nadie dice de qué manera se van a hacer y con qué dinero.

Primero discutir larenta para que parte de esa renta sea para infraestructura, donde entra la vivienda, para industrialización y para educación. Es decir,al recurso que ya tiene la provincia, que tiene presupuestado, agregarle el 10% de ese recurso, del excedente de renta para educación. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Primero definirlopolíticamente, ideológicamente, qué es la tierra. La tierra es un problema de Estado para nosotros y la tierra es un objeto de derecho para la familia. Entonces el Estado tiene que garantizar que cadafamilia en la provincia de Neuquén tenga un lote. Para eso se hace el loteo social, el loteo de clase media, el loteo de sectores más acomodados. Eso como primer punto. Todos los loteos, lo digoesto por la experiencia de Cutral Co. Nosotros hemos entregado 10.000 lotes, todos sociales, clase media, media más acomodada, todos con igualdad de condiciones, todos con los cuatroservicios. Este es el primer paso para dar calidad de vida y para sacar a la gente de la indigencia. Para no ser indigente se tiene que tener agua, cloaca y gas. Hay que tener un banco solidario de materiales para loteos sociales. ¿Qué significa esto? Seautoconstruye y el Estado le da una parte o le da 40 metros, 50 metros cuadrados de materiales para que se construya. Cooperativas con empleados públicos, cooperativas con los policías,cooperativas con los judiciales, cooperativas con los docentes y después crédito hipotecario a la usanza de nación con digamos al estilo neuquino. Esto nosotros proponemos con plata de la rentapetrolera.

—El 16 de abril la gente se va a encontrar con la pantalla electrónica. ¿Qué crees que pesa más? La cara del candidato, el sello, la imagen del partido político, el día anterior, las reuniones. ¿Qué es lo que tiene en la cabeza la gente a la hora de votar?

Para los partidos más tradicionales, como es el Frente de Todos, el radicalismo, que es Juntos por el Cambio, como es el MPN, que son partidos instalados y tradicionales, pesa mucho el 50% del sello. En particular, en el oficialismo mucho más. Y también pesa la cara del candidato y la confianza, el afecto, lo que te decía al principio, y después la capacidad para resolver los problemas. Creo que la gente mide eso. Si la gente no confía, no te conoce y no te quiere, no te va a votar.