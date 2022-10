Rastrillan San Martín de los Andes por agua y tierra por un hombre perdido

El desaparecido entró al nosocomio con las secuelas de lanzarse al agua del lago en una zona no recomendada. Cuando le dieron el alta nadie más supo de él.

"Se hicieron varias diligencias para encontrar a este hombre, se rastrilló toda la zona del mirador de Bandurrías, se navegó junto a Prefectura en lago Lácar y también se están sumando la dirección canes para intensificar su búsqueda", informó el comisario mayor.

busqueda.PNG gentileza

El hombre buscado intentó tirarse al agua en el sector del mirador de Bandurrías y tras ese hecho lo llevaron al Hospital de san Martín de los Andes donde permaneció internado hasta que le dieron de alta, el 30 de septiembre.

"El hombre salió del hospital por sus propios medios y sin inconvenientes, ya compensado. Pero desde entonces nadie supo más de él y tras una denuncia policial comenzamos su búsqueda aún sin éxito", explicó el comisario mayor.

busqueda san martin de los andes gentileza

Además de los rastrillajes por la ciudad, la Policía lleva adelante una investigación sobre posibles movimientos bancarios y otras diligencias administrativas que colaboren para dar con el paradero de Tossi.

También fueron investigadas las cámaras de seguridad de la zona del lago aunque aún no se encontró pistas de posibles movimientos de este hombre. "Seguimos una línea investigativa ya que un llamado nos advirtió que lo habían visto en Meliquina. Fuimos hasta el lugar pero el dato no era real y no pudimos dar con Tossi", dijo el comisario.

La última vez que lo vieron, Tossi llevaba un buzo color negro y un pantalón joggings de color gris.

rastrillaje busqueda san martin de los andes gentileza

Apareció el venezolano que era buscado por la policía

Por otra parte, el comisario jefe de la división búsqueda de personas de Neuquén, Simón Juárez, confirmó a LMN que dieron con el paradero de Alexis Blanco. Se trata de un ciudadano venezolano radicado en Neuquén que había sido reportado como desaparecido por su compañero de residencia.

La Policía pudo confirmar que el joven de 31 años había viajado a Caleta Olivia y que se encontraba en buen estado de salud. "Tras hacer un trabajo junto a familiares y amigos para que dieran a conocer la búsqueda del joven logramos contactarnos con él a través de redes sociales y finalmente verificar que estaba por voluntad propia y sin problemas en Caleta Olivia", confirmó el comisario.