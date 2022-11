Re trucho: ofrecía una casa en alquiler que está ocupada

Los propietarios de una vivienda ubicada en Centenario se dieron cuenta que otros habían puesto su casa en alquiler, con el fin de estafar, cuando una futura inquilina quiso ver la propiedad y llamó a su puerta. "No estamos alquilando la casa, la estamos ocupando, nosotros vivimos ahí, y lo queremos decir para que no estafen a nadie", expresó indignada Susana "Maby" Valdes.

Todo ocurrió este viernes al mediodía, cuando la dueña de la propiedad se fue a trabajar. En el interior quedaron su hijas y sus padres mayores de edad, con quienes convive. Al tiempo llegó una señora, quien manifestó que se acercaba para ver la casa en alquiler. Pensaron que se había equivocado de vivienda y que estaba confundida. Pero no, la mujer se fijó bien y era la dirección que le había pasado el hombre que le ofrecía en alquiler la propiedad. Para ser exactos, en Bolivia 255.

Estafador casa 01.jpg

La mujer sólo tenía que hacer el depósito y por la tarde iba a tener en su poder las llaves para ingresar. Están las capturas de pantalla que prueban esta situación. Incluso el estafador, alguien que dice ser Marcos Montero, le mostró fotos del interior de la vivienda. Pero esas imágenes no son de la casa en cuestión. "Son de un lujo que no vamos a tener", indicó la denunciante, en diálogo con LMNeuquén.

Por fortuna, la mujer que iba a ser estafada tuvo la viveza de conocer primero la casa y no llegó a depositar el dinero que le pedía. Pero la propietaria de la casa radicó inmediatamente la denuncia en la Comisaría Quinta y recurrió a las redes sociales para viralizar el hecho. "Nuestra casa no se alquila", afirmó la denunciante, y agregó: "Esperemos que no logre estafar a otras personas con el depósito de dinero que está pidiendo".

Por la tentativa de estafa interviene personal de la Comisaría Quinta de Centenario.

Más detalles de la estafa

Para hacerlo más creíble, el estafador ofrecía información pormenorizada acerca de la vivienda a ocupar y los requisitos que pedía.

Como parte del engaño, detallaba que la propiedad era amueblada y contaba con dos habitaciones. Para ingresar había que pagar 15 mi pesos, y luego otro monto similar. El plazo mínimo de ocupación era de un mes y solicitaba recibo de sueldo o alguna constancia de trabajo estable.

"En este momento hay una pareja de ancianos que está por dejar la vivienda. Recién el 3 de noviembre otorgamos las llaves", decía el falso arrendatario.

Estafador casa 02.jpg

En Cipolletti hubo otro caso similar

Una vecina cipoleña se enteró de que un usuario desconocido había puesto su casa en alquiler a través de las redes sociales cuando varios interesados se acercaron para ver la propiedad. La persona responsable de la publicación insistía en recibir una transferencia a modo de reserva, pero -por el momento- no logró su cometido.

Había pedido en Facebook información sobre lugares para alquilar, preferentemente con dos habitaciones, y una persona le escribió para decirle que tenía mi casa disponible y que estaba amueblada. El precio que pedía era bajo y ella quiso venir a verla por su cuenta, ahí nos enteramos de todo", detalló la propietaria a la radio LU19.