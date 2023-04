Rebelión en la granja del PRO por la sumisión a Figueroa

“Figueroa es del MPN y como ese partido destruyó la provincia entonces no puede ser una buena alternativa de gobierno. Hasta octubre todos los que lo apoyan antes estaban con Cervi, pero después fueron convencidos, y se pusieron por debajo de él, a la sombra”, dijo a LMNeuquén Laura Umbides, de la Junta Promotora del PRO en Cutral Co, Plaza Huincul y Villa El Chocón , en relación a la postura de dirigentes a favor del ex emepenista.

El tema vuelve sobre la misma polémica de la dinámica interna que tiene ese partido, de poco más de 2 mil afiliados en la provincia: son 15 delegados de la asamblea Provincia que toman las decisiones, y por unanimidad, el 19 diciembre de 2022, votaron el apoyo a Figueroa. Participaron 13 de los 15 asambleístas, con la ausencia de Francisco Sánchez y Luana Granero.

La dirigente del PRO de la zona centro dijo que el fenómeno de Figueroa fue al menos extraño, más allá de la dinámica orgánica del partido en la asamblea. “Tenían que convencer a 12 personas, cuando somos miles de afiliados”, dijo, al tiempo que agregó que dentro el partido hay censura” y hasta los bloquearon y eliminaron de los grupos de Whatsapp, a “los rebeldes”.

Umbides sostuvo que la mayoría del electorado afín al PRO, que se identifica con el voto independiente, le da el apoyo a la fórmula de Juntos por el Cambio, que lleva a Pablo Cervi como gobernador y a Jorge Taylor como candidato a vice.

Cervi Juntos campaña elecciones

“Son los dueños de la pelota, son 13 personas que quieren manejar la voluntad a de la gente. ¿Pero por qué se llevan el sello?”, señaló a LMN la referente del PRO en la zona centro.

Y agregó: “Este espacio tiene valores y algunos están siguiendo a Figueroa de manera sumisa. Los que se fueron, le están haciendo un favor de llevarle algunos votos. No es ponernos a la par, nosotros no destruimos la provincia y no somos corruptos. Figueroa siempre estuvo en el MPN y la provincia no está mejor que antes”.

En un comunicado, las Juntas Promotoras de Zapala, Cutral Co, Plaza Huincul y Junín de los Andes afirmaron que “la decisión de algunos dirigentes de nuestro partido quienes, de manera ilegítima e inconsulta, nos han querido obligar a seguir y apoyar al diputado del MPN, ex Vicegobernador del MPN y servidor político del kirchnerismo: Rolando Figueroa”.