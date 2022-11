Rechazaron el descargo de Shell: deberá pagar multa por un acueducto

La Justicia de Faltas de San Patricio del Chañar rechazó el descargo que hizo la operadora Shell Argentina antes de clausurar un acueducto soterrado que llevaba agua a los yacimientos de Vaca muerta. La obra no está declarada en la comuna y no cumple con las normas locales de registros, planos e informe de impacto ambiental.

La clausura del acueducto, ubicado en la Picada 16 Sur dentro del ejido, se realizó el 25 de noviembre por la tarde, luego de que la comuna haya dado una prórroga a la compañía multinacional, para que se adecuara a las normas municipales.

En su descargo, la empresa había argumentado que no realizaba ninguna “actividad industrial” en el ejido de San Patricio del Chañar, por el contrario, que ejercía una actividad dentro de los hidrocarburos.

La Municipalidad de El Chañar detectó empresas que sacan agua de los canales de manera ilegal. Entre otras, Shell.

"Shell mediante el uso de las instalaciones no ejerce ninguna actividad per se, solo realiza tareas accesorias, carentes de individualidad ya que no tienen otro propósito que posibilitar las operaciones petroleras...", y sostiene "la captación y transporte que realiza Shell no constituye actividad industrial sino hidrocarburífera". Atento a que en las presentes actuaciones se imputa "realizar actividad industrial sin autorización", corresponde indagar respecto del término Actividad Industrial", expresó la compañía en una parte el descargo que le fue rechazado por el juez de Faltas.

El intendente Leandro Bertoya había informado que la clausura se efectuó luego de una prórroga que se le dio a la operadora, que tiene la concesión en la zona norte de la localidad y sobre la cual la comuna le había solicitado el registro, un plan ambiental y planos de los proyectos de obras.

Hay varias empresas de servicios que tienen que presentar la documentación en la municipalidad para poder operar y algunas de ellas, como Hidrofrac (que extrae agua para el fracking del canal de riego principal), “se están regularizando”, dijo el intendente.

La resolución del juez Goncalves es determinante en cuanto al pedido que le hace a la operadora del yacimiento Sierras Blancas. “Que parece justo, razonable y equitativo exigir a Shell obtenga habilitación comercial a fin de inspeccionar las construcciones realizadas dentro del ejido municipal y así verificar el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de salubridad, seguridad, ambiente, etc., en tanto que la omisión en su tramitación trae aparejada la sanción prevista en el art. 217 Ord. 1267/22”, se explica en parte de la argumentación de la resolución.